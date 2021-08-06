06 Ağustos 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.435 0.21 ALTIN 488,560 -1.14
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kampingden ayrıldı yürüyüşe çıktı! Samet'ten acı haber geldi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) |  06 Ağustos 2021 Cuma - 21:36 | Son Güncelleme : 06 08 2021 - 21:36

Antalya'nın Kemer ilçesine tatile gelen ve 5 gündür kendisinden haber alınamayan Samet Işıtanın (26) cansız bedeni bulundu.


Geçen cumartesi günü Kemere bağlı Çıralıya gelerek bir kampinge yerleşen üniversite öğrencisi Samet Işıtan, 2 Ağustos Pazartesi günü sabahı kampingden ayrılarak yürüyüşe çıktı. Sonrasında kendisinden haber alınamayan Samet Işıtan hakkında 3 Ağustos günü kayıp başvurusu yapılmasının ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timleri ve Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.
 
Bugün Çıralı yolu üzerindeki dağlık alanlarda arama çalışmaları yoğunlaşırken, saat 17.10 sıralarında yaklaşık 20 metrelik uçurumun altındaki kayalık alanda, jandarma ekipleri tarafından Samet Işıtanın cansız bedeni bulundu. Işıtanın cansız bedeni Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, buradaki işlemlerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.
 

ETİKETLER

Antalya Kemer tatil
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.