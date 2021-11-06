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Kampanyayı duyan koştu! Birbirlerini ezdiler

Kampanyayı duyan koştu! Birbirlerini ezdiler Bursa'da züccaciye ve ev ürünleri satan bir mağazanın açılışa özel indirim kampanyasında izdiham yaşandı.
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