Kampanyaların cazibesine kapılıp lazer epilasyon mağduru olmayın

Cüzi ücretle ve kampanyalı fiyatlarla kuaför salonları, tırnakçı, güzellik merkezi gibi ruhsatsız çalıştığı tespit edilen 'merdiven altı' işletmelere başvuran kişilerin 'lazer epilasyon' mağduru olduğunu belirten uzmanlar uyarıyor. Dr. Seda Erdoğan, yanlış enerji dozu ve cihazlarla yapılan lazer epilasyon uygulamalarının, yanık, koyu leke, kıllarda sertleşme ve artış, kalıcı izler gibi pek çok olumsuzluğa neden olduğunu belirtti.

Antalya’da Dermatoloji Uzmanı Dr. Seda Erdoğan, tıpta lazer ışınlarının tedavi edici etkisinden yaklaşık 40 yıldır faydalanıldığını belirtirken, günümüzde ise estetik amaçlı kullanılan lazerlerden en çok epilasyon alanında yararlanıldığını kaydetti. Lazer epilasyon işlemi sırasında lazer ışınının kıl kökünü kalıcı olarak hasara uğratarak kıl kökünden bir daha kıl uzamasını engellediğini ifade eden Dr. Erdoğan, lazer epilasyon tedavi başarı oranının, hastanın cilt tipi ve kıl yapısına uygun lazer çeşidinin doğru dozlarda kullanılmasına bağlı olduğuna dikkat çekti.

HEKİM KONTROLÜNDE UYGULANMALI

Lazer epilasyon tedavisi yapılacak kişinin, uzman bir hekim tarafından muayene edilerek cilt tipi ve kıl yapısı değerlendirilmesi, kişinin kullandığı ilaç ve ışığa duyarlı bir hastalığının olup olmadığının sorgulanması gerektiğini ifade eden Dr. Erdoğan, “Ani ve aşırı kıllanma durumlarında olası polikistik over, guatr hastalıkları ve hiperandrojenizm açısından gerekli hormon değerlerine bakılmalıdır. Bu bilgiler ışığında kişiye yapılacak lazer epilasyon alt tipi ve parametreleri saptanmalıdır" dedi. Çok basitmiş gibi görünen ancak ciltte geri dönüşsüz hasarlara yol açabilen lazer epilasyon tedavisinin küçümsenmemesi gerektiğinin altını çizen Dr. Erdoğan, “Maddi ve manevi zarara uğramamak için bu tedavilerin mutlaka dermatolog ya da plastik cerrah gibi uzman hekim kontrolünde ve uygun koşullara sahip kliniklerde yapılmalıdır" dedi.

SEANSLAR KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİR

Lazer epilasyon tedavisinin başarıya ulaşması için minimum 6-8 seans uygulama gerektiğini sözlerine ekleyen Dr. Erdoğan, “Kişinin cilt tipi, tüy rengi ve uygulanacak bölgeye göre seans sayısı değişmektedir. Seans süresi, uygulanacak bölge genişliğine göre 15 dakika– 2 saat arasındadır. Seans aralıkları yine kişiye göre değişmekle birlikte genel olarak vücut bölgesinde 6-8 haftadır" diye konuştu. Tedaviden hemen sonra kızarıklık ve kabarıklık oluşabileceğini, ancak bu durumun geçici olduğunu söyleyen Dr. Erdoğan, “Bu durum kişinin günlük yaşantısına devam etmesine engel değildir. Aksine lazer epilasyonun etkin olduğunun göstergesidir" dedi. Cihaz seçimiyle ilgili bilgiler veren Dr. Erdoğan, tek başına en etkili bir lazer epilasyon tipi bulunmadığını, kişinin cilt tipi ve tüy yapısına göre hangi lazer çeşidinin hangi dozlarda yapılacağının hekim tarafından kararlaştırıldığını söyledi.

PEK ÇOK SORUNA YOL AÇIYOR

Lazer epilasyonun, alanında uzman kişiler tarafından, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hizmet veren dermatolog ya da plastik cerrah gözetiminde hizmet veren kurumlarda yapıldığı müddetçe güvenli bir işlem olduğunu vurgulayan Dr. Erdoğan şunları söyledi:

“Ehil ellerde ve doğru cihazlarla yapılmadığı zaman çoğu basın yayın organında da gördüğümüz gibi kolay düzeltilemeyecek hasarlara sebep olabilir. Cüzi ücretle ve kampanyalı fiyatlarla güzelleşmek isterken bir çok kişi kuaför salonları, tırnakçı, güzellik merkezi gibi, çoğunun ruhsatsız olarak çalıştığı tespit edilen merdiven altı işletmelerde mağdur edilmektedir. Yanlış enerji dozu ve cihazlarla yapılan lazer epilasyon uygulamalarında yanık, kalıcı leke, kıllarda sertleşme, koyulaşma ve artış, bir çok kez lazer seansı yapılmasına rağmen kıl yapısında herhangi bir değişiklik olmaması, lazer epilasyon dozunun doğru seçilmemesi sonucu özellikle esmer tenlerde bıyık üstü ve yanaklarda kahverengi leke oluşumu gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Eğer kıl köküne uygun lazer epilasyon enerji dozu seçilmezse etki sağlanamaz. Aksine tetiklenme dediğimiz ince kılların kalınlaşması ve kıl olmayan alanlarda yeni kıl çıkışı meydana gelmektedir. Açık renk kıllara uygulanan alexandrite lazer en çok tetiklenme yapan lazer çeşididir. Lazer epilasyon esnasında incelmeyen kıl kökü hem lazerle hem de jilet gibi kısaltıcı uygulamalarla hedeflenenin aksine kalınlaşır."

EVDE YAPILAN TÜY GİDERME KALICI DEĞİLDİR

Epilasyon kelimesinin tüy giderme işlemi olduğunu ifade eden Dr. Erdoğan, epilatör, ağda, jilet, tüy dökücü kremlerin de birer epilasyon yöntemi olduğunu söyledi. Evde kullanılan epilasyon aletlerinin tüy giderme işlemini yaptığını ancak kalıcı olmadığını ifade eden Dr. Erdoğan, “Ev tipi epilasyon aletleri lazer epilasyon cihazı değildir. Yapılan tüy giderme işlemi geçici çözümdür. Evde kalıcı etkili lazer epilasyon yapılması bu küçük cihazlarla mümkün değildir" dedi.