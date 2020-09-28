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Kampanya başlatıldı! Fiyatlar düştü
Pandemi sonrası talep bir hayli arttı. Vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle fiyatlar geri çekilirken kapsam da genişletildi. Corona virüs salgını özel sağlık sigortasına talebi artırdı. Salgın hastalıkların sigorta kapsamına alınması ile birlikte, özellikle fiyatının uygun olması nedeniyle tamamlayıcı sağlık sigortası tüketicilerin yeni gözdesi oldu. Bunu gören sigorta şirketleri de son günlerde tamamlayıcı sağlıkta kampanyalara başladı. Sigortanın hem fiyatı düştü hem de kapsamı genişledi. Peki, tamamlayıcı sağlık sigortası nedir ve kimler yaptırabilir?
Corona virüs salgını sonrası insanlar sağlıklarına daha fazla dikkat etmeye başladı. Birçok kişi tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırarak ileride yaşayabilecekleri sağlık sorunlarına karşı tedbir almış oldu. Henüz tamalayıcı sağlık sigortası yaptırmayan kişiler için Hürriyet'tten Noyan Doğan konunun merak edilen tüm detaylarını yazdı. İşte Doğan'ın o yazısı...