ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Ekonomi » Kampanya başlatıldı! Fiyatlar düştü

Kampanya başlatıldı! Fiyatlar düştü

Pandemi sonrası talep bir hayli arttı. Vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle fiyatlar geri çekilirken kapsam da genişletildi. Corona virüs salgını özel sağlık sigortasına talebi artırdı. Salgın hastalıkların sigorta kapsamına alınması ile birlikte, özellikle fiyatının uygun olması nedeniyle tamamlayıcı sağlık sigortası tüketicilerin yeni gözdesi oldu. Bunu gören sigorta şirketleri de son günlerde tamamlayıcı sağlıkta kampanyalara başladı. Sigortanın hem fiyatı düştü hem de kapsamı genişledi. Peki, tamamlayıcı sağlık sigortası nedir ve kimler yaptırabilir?

Kampanya başlatıldı! Fiyatlar düştü Corona virüs salgını sonrası insanlar sağlıklarına  daha fazla dikkat etmeye başladı. Birçok kişi tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırarak ileride yaşayabilecekleri sağlık sorunlarına karşı tedbir almış oldu. Henüz tamalayıcı sağlık sigortası yaptırmayan kişiler için Hürriyet'tten Noyan Doğan konunun merak edilen tüm detaylarını yazdı. İşte Doğan'ın o yazısı...
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.