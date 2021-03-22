Kambiyo nedir? Kambiyo rejimi, senedi, kambiyo vergisi nedir? Kambiyo rejimi hangi anlama gelmektedir?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir tavizin kesinlikle söz konusu olmayacağını belirterek, "Liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir." ifadelerini kullandı. Bakan Elvan’ın, döviz kurlarındaki yüksek dalgalanmanın ardından yaptığı açıklamada, "Liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir" ifadelerinin ardından Kambiyo nedir? Kambiyo rejimi nedir? soruları yanıt aradı. İşte Kambiyo hakkında merak edilenler…

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yaptığı yazılı açıklamada, istikrar olmaksızın, güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmanın mümkün olmayacağına işaret ederek "Uygulamakta olduğumuz 'enflasyonda düşüşü önceliklendiren' makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz. Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir. Reform paketimizde yer alan eylemler de yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır." İfadelerini kullandı. Peki, kambiyo nedir? Kambiyo vergisi ve kambiyo senedi, kambiyo rejimi ne anlama gelir? İşte kambiyo detayları...

KAMBİYO NEDİR?

Kambiyo, para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemidir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar. Kambiyo senedi ise, kıymetli evrakın tüm özelliklerini taşıyan ve kıymetli evrak için yukarıda yapılan açıklamaların tümünü içeren ve uygulamada en yaygın olarak kullanılan kıymetli evrak çeşididir.

Türk Ticaret Kanunu'nda özel olarak düzenlenen Kambiyo, İktisat literatüründe "döviz","efektif" anlamlarında da kullanılmaktadır.

Ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi için, kambiyo hukukunun birleştirilmesi gerekmiştir. Bu amaçla, 7 Haziran 1930'da İsviçre Cenevre'de üç sözleşme kabul edilmiş, bu sözleşmeler 1 Ocak 1934'te yürürlüğe girmiştir. Türkiye de 1957 yılında, Ticaret Kanunu sayesinde bu sözleşmelere taraf olmuştur. Türk Ticaret Kanunu'nda "kambiyo senetleri" terimi altında poliçe, emre muharrer senet ya da bono ve çek örnek olarak verilmektedir. Türkçe jargonda "ticari senet" olarak da geçebilmektedir.

Kambiyo Senedi Çeşitleri

Türk Ticaret Kanunu aşağıdaki senetleri kambiyo senedi olarak düzenlemiştir:

Poliçe

Bono (Kanunda bazen emre muharrer senet olarak da geçer.)

Çek

Çek

TTK. m. 730, çekle ilgili olarak poliçeye atıfta bulunmuş olup, diğer özel durumlar için ise özel hükümler içermektedir. Çekle ilgili çek kanunu da mevcuttur.

Kambiyo Senetlerinin Nitelikleri

Senetlerde mahfuz olan hak, senet ile beraber doğar, senetten önce yoktur.

Kanunen emre yazılı senetlerdir. Kamu güvenliğini haiz senetlerdir.

Şekil şartlarına tâbidirler.

Devir, ödeme, üzerlerine imza atanların hak ve yükümlülükleri, hak sahiplerinin haklarını kullanmak için yerine getirmeleri gereken şartlar, söz konusu senetlere bağlı alacakların takibi, zaman aşımı bakımından özel kurallara tâbidirler.

Kanuni veya kazai atıfet mehilleri geçerli değildir.

KAMBİYO VERGİSİ NEDİR?

Kambiyo ile beraber aynı zamanda kambiyo vergisi en çok merak edilen konular içerisinde geliyor. Para üzerinden ya da kambiyo senetleri kapsamında gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile beraber, bu işlemler kapsamında alınan vergi kambiyo vergisi olarak bilinmektedir. Her sene devlet bünyesinde değişkenlik gösteren oranlar üzerinden yüzdelik dilim eşliğinde alınır. Özellikle döviz ve altın alım satımı yapanlar için büyük bir öneme sahip olan kambiyo vergisi, son olarak %0.2'ye düşünmüştü. Tabii dalgalanma üzerinden belirli sebeplerden dolayı bu yüzdelik dilim artabilmekte ya da azalabilmektedir.

KAMBİYO REJİMİ NEDİR?

Kambiyo, kanunen emre yazılı olarak düzenlenen, içerdikleri hak bakımından mutlaka bir para alacağını konu edinen, ekonomik alanda çok işlem ve etki gören önemlerine binaen Türk Ticaret Kanunu'nda özel olarak düzenlenmiştir. Kambiyo rejmi, bir ülkenin dış ticareti ile ilgili yapılan ödeme ve tahsilat işlemleri ile genel döviz giriş ve çıkışlarına ilişkin olarak uygulanan kur politikalarıdır.