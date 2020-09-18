Kalp sağlığını korumak için beslenme önerileri

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Yücel, kalp sağlığını korumak için nasıl beslenmemiz gerektiği konusunda bilgiler verdi. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan, "Sağlıksız yaşam tarzında kötü beslenme ve akabinde ideal kiloda olmama kalp damar hastalıklar riskinde önemli bir payı vardır. Kandaki kolesterolün yüksek olması kalp hastalıklarına yol açan faktörler arasında en önemlisidir. Yüksek kolesterol düzeyine sahip bireylerde kalp hastalığı gelişir ve kalp krizi riskleri artar. Yaşam biçimi bileşenleri arasında yer alan beslenme alışkanlıkları, kalp damar riski, serum kolesterolü, kan basıncı, vücut ağırlığı ve diyabet gibi risk faktörleri üzerine etkilerle ya da bu risk faktörlerinden bağımsız şekilde etkileyebilmektedir” dedi.

“Yakamadığını yemeyeceksin”