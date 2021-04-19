Kalp nakli bekleyen 12 yaşındaki Esila, hayatını kaybetti

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kalp yetmezliği nedeniyle nakil bekleyen Esila Özkaranfil (12) yaşamını yitirdi. Esila'nın babasının da genç yaşta kalp rahatsızlığı nedeniyle öldüğü öğrenildi.

Eğirdir merkez Yeni Mahalle Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 2'nci sınıf öğrencisi Esila Özkaranfil'de bir süre önce kalp yetmezliği tespit edildi. Ankara ve İstanbul 'dakiler başta olmak üzere birçok hastaneye tedavi için götürülen Esila Özkaranfil'e kalp nakli yapılması kararlaştırıldı.

Kalp nakli için sıra bekleyen Esila dün evde fenalaşarak yaşamını yitirdi. Ailenin tek çocuğu olan Esila Özkaranfil'in cenazesi bugün Eğirdir ilçesi Kervansaray Mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Esila'nın babası Emre Özkaranfil'in de kalp rahatsızlığı nedeniyle genç yaşta yaşamını yitirdiği öğrenildi.