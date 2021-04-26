Kalp kası iltihabı nedir? Kalp kası iltihabı (Miyokardit) belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir? BioNTech sonrası kalp kası iltihabı görüldü!

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı olan kişilerde aşının ikinci dozu sonrası "onlarca miyokardit vakasının" tespit edildiği belirtilirken, bu vakaların 30 yaş kişiler arasında görüldüğü bildirildi. İsrail'in Pandemi Müdahale Koordinatörü Nachman Ash bunun alışılmadık derecede yüksek olup olmadığının ve aşıya bağlı olup olmadığının belirsiz olduğunu açıklayarak, "Sağlık Bakanlığı şu anda hastalık oranında fazlalık olup olmadığını ve aşılara atfedilip atfedilemeyeceğini inceliyor" dedi. Ash, bu konuyu "soru işareti" olarak nitelendirerek, Sağlık Bakanlığı'nın henüz bir sonuca varmadığını vurguladı. Peki, Kalp kası iltihabı nedir? Kalp kası iltihabı (Miyokardit) belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

Covid-19 mücadelesinde de aşılamada da başarı gösteren İsrail'de, Pfizer/BioNTech aşısı olan kişilerde az sayıda "kalp kası iltihabı" (Miyokardit) görüldüğü bildirildi. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pfizer/BioNTech aşısı olan kişilerde az sayıda "kalp kası iltihabı" (Miyokardit) meydana geldiği belirtilerek, vakaların incelendiği ve henüz bir sonuca varılmadığı ifade edildi. Kalp kası iltihabı nedir? Kalp kası iltihabı (Miyokardit) belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

Kalp kası iltihabı (Miyokardit) nedir?

Virüslerin kalp kası hücrelerine girerek çoğalması ve bölgeyi tahrip etmesidir.

Kalp kası iltihabı belirtileri nelerdir?

Göğüs ağrısı, kalp yetmezliği, kalp ritmindeki anormali, ayaklarda şişme ve baş ağrısı, miyokarditin belirtileri arasında gösterilir.

Kalp kası iltihabı (Miyokardit) nasıl tedavi edilir?

Ağır bir hasta değilse, kan damarlarını rahatlatan kan akışını düzenleyen ilaçlarla şikayet giderilir. Ağır hastalarda ise vücuda damardan ilaç verilir. Kalp ritmini düzenlemek için verilen ilaçlara dışında, kalp ritmini düzenlemek ve ödem atmak için de ilaçlar verilir.

Kalp atışları çok hızlı ve düzensiz olduğu hastalarda hastanın bir süre hastaneye yatırılması gerekebilir. Hastalar bazıları birkaç ay içerisinde iyileşebiliyorlarken, kalp kasındaki hasarı yüksek olan bazı hastalar ise ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalabiliyor.

Öte yandan Miyokardit gibi ani kalp hasarı, Covid 19 vakalarının yaklaşık olarak %20’sinde meydana gelmektedir. Hafif semptomları olan ve kalp kası fonksiyonları hafifçe bozulmuş hastalarda miyokardit genellikle özel bir tedaviye gerek kalmadan kendiliğinden düzelir. Ancak, olguların %30’unda dilate kardiyomiyopati denilen geri dönüşümsüz kalp kası hasarı gelişebilir.