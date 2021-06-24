Kalp iltihaplanması nedir, nasıl anlaşılır? Kalp zarının iltihaplanması belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?

ABD'de koronavirüs aşısı yaptıran 30 yaş ve altı yetişkinlerde kalp iltihaplanmasının meydana geldiği öğrenildi. Kalp kası iltihabı vakalarının aşıyı takiben yaşandığı ve ikinci dozdan sonra göğüs ağrısı olarak görüldüğü kaydedildi. Peki, kalp iltihaplanması nesi, neden olur? Kalp zarının iltihaplanması belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?

Aşı ile kalp iltihaplanması arasında sık sık kurulan bağ ile ilgili son haber ABD’den geldi. ABD'de koronavirüs aşısı yaptıran 30 yaş ve altı yetişkinlerde kalp iltihaplanmasına rastlandığı açıklandı. Kalp kası iltihabı vakalarının aşıyı takiben ortaya çıktığı ve ikinci dozdan sonra göğüs ağrısı olarak görüldüğü ifade edildi. Peki, kalp iltihaplanması nedir? Kalp iltihaplanması neden olur?

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), çoğunlukla ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdıktan sonra 30 yaş ve altı yetişkinlerde görülen kalp iltihabı rahatsızlığı ile aşı arasında "muhtemel bir ilişki" olabileceği yönünde bilgilendirmede bulundu. Bilgilendirmede, çoğunlukla Pfizer-BioNTech veya Moderna'nın aşılarından birini yaptıran 30 yaş ve altı grupta 1200'den fazla kalp kası ve kalp zarı iltihaplanması görüldüğüne değinildi.

VAKALAR AŞIYI TAKİBEN ORTAYA ÇIKTI

Çalışmaya başkanlık eden Dr. Grace Lee, "Görülen kalp kası iltihabı vakalarının aşıyı takiben ortaya çıktığı belirgindi ve sıklıkla ikinci dozdan sonraki hafta içinde genel olarak göğüs ağrısı şeklinde kendisini belli etti." ifadesini kullandı. Lee, CDC yetkililerinin, potansiyel risklerin nasıl yönetileceğini ve uzun vadeli bir sorun olup olmadığını tam olarak anlamak için daha fazla veri toplamaya çalıştıklarını söyledi

KALP KASI İLTİHABI NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

kalp kası olarak da bilinen miyokard, kalbin büyük bir bölümünü oluşturur. Bu kas, vücutta bulunan diğer çizgili kaslar gibi enfeksiyonlara bağlı olarak iltihaplanabilir. Virüsler başta olmak üzere bakteri, mantar, otoimmün hastalıklar ve farmakolojik ajanlar, kalp kasının iltihaplanmasına neden olabilir. Tıpta miyokardit olarak tanımlanan bu durum çoğunlukla asemptomatik yani belirti vermeden seyretse de bazı vakalarda kalp yetmezliğine ya da ölüme neden olabilecek kadar ciddi sonuçlar doğurabilir.

Hafif miyokardit vakalarında hastalık, çoğunlukla belirtiye yol açmasa da şiddetli vakalarda bazı semptomlar görülebilir. Bu belirtiler hastalığın nedenine göre farklılık gösterse de çoğunlukla kişide göğüs ağrısı, normalden farklı şekilde kalp atımı, istirahat ya da aktivite sırasında solunum problemleri, ayak veya bacaklarda şişlik, (ödem) vücut ve eklem ağrıları, hâlsizlik, ateş, boğaz ağrısı, ishal gibi semptomların görülmesine yol açar. Tüm yaş gruplarında görülebilen hastalık özellikle çocuklarda, yüksek ateş, bayılma, cilt renginde değişiklik gibi semptomlara yol açabilir.

KALP KASI İLTİHABI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kalp atışlarının düzene girebilmesi önce ilaç tedavisi uygulanır. Bu ilaçlar kan damarlarını rahatlatmak, kan akışını normalleştirmek, diüretik ilaçlar ise sodyumun kullanımını ve sıvı akışını sağlanması için verilir.

Damardan verilen ilaçlar ağızdan alınan ilaçlara göre kalbe hızlıca ulaşarak etkisini göstermektedir. Bu ilaçlar ise fazla su ve tuzun vücuttan atılması için kalbe yüklenen yükü alır. Bu sebeple tedavide kalp ritmini düzenleyici ve ödem atıcı ilaçlar kullanılır.

Çoğu zaman tedavi edilmeden kendi kendine iyileşildiği görülse de hastalık durumunda kalp kası iltihabı (miyakardit) hastalığını oluşturan diğer sebeplere yönelik tedavi yöntemi izlenir.