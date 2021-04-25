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Kalp hastaları koronavirüs aşılarını yaptırmalı

AA |  25 Nisan 2021 Pazar - 17:26 | Son Güncelleme : 25 04 2021 - 17:26

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ahmet Karagöz, kalp hastalığı bulunan kişilerde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılan aşıların olumsuz etkilerine dair hiçbir bilimsel verinin bulunmadığını, hastaların çekinmeden aşılarını yaptırabileceklerini, bunun önemli olduğunu bildirdi.


Kovid-19 salgınının bir yılı aşkın süredir tüm  dünyayı etkisi altına aldığını, Türkiye'nin de virüs ile mücadeleye hız kesmeden  devam ettiğini belirterek, kalp hastalarının salgın döneminde daha duyarlı ve  kırılgan bir popülasyon oluşturduklarına dikkati çekti.
 
Bu grupta yer alan kişilere ilaçlarını aksatmamaları uyarısında  bulunan Karagöz, özellikle ritim bozukluğu için kan sulandırıcı ilaç  kullananların, ilaçlarını bir gün bile atlamalarının felç gibi istenmeyen  durumlara yol açabileceğine işaret etti. Karagöz, yine koroner arter hastalığı ve  kalp yetmezliği olanların da medikal tedaviye uyum konusunda azami dikkati  göstermeleri gerektiğinin altını çizdi.
 
Aşılama konusunda Türkiye'nin dünyada önde gelen ülkeler arasında  olduğunu vurgulayan Karagöz, son dönemde sık sık, "kalp hastalığım var acaba ben  aşı olabilir miyim?" sorularıyla karşılaşmaya başladıklarını aktardı.
 
Karagöz, bu grupta bulunanlara aşılarını olmalarını tavsiye ederek, şu  değerlendirmede bulundu: "Koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, ritim bozukluğu ya da kalp  kapak hastalığı gibi kalp hastalığının hangi türü olursa olsun hastalarımız  çekinmeden aşılarını olabilirler. Kalp hastalarında Kovid-19 aşısının olumsuz  etkiler oluşturabileceğine dair hiçbir bilimsel veri yoktur. Bu durum ülkemizde  uygulanan her iki aşı türü için de geçerlidir. Kalp hastalarımızın aşılarını  olmaları hem ağır şekilde geçirmeye yatkın oldukları Kovid-19 enfeksiyonuna karşı  kendilerini koruyacak hem de pandemiden bir an önce kurtulmanın en etkin yolu  olan toplumsal bağışıklık zincirinde eksik bir halka kalmamasını sağlayacaktır."
 
Kaygı ile baş etmenin yolları öğrenilmeli
 
Doç. Dr. Karagöz, uzayan pandemi sürecinin olumsuz etkilerini, kalple  ilgili hastalığı olan kişilerde enfeksiyondan bağımsız olarak görmeye  başladıklarına da dikkati çekti.
 
Artan kaygı düzeyinin vücuttaki stres hormonlarını aktive ederek kalp  hızının artmasına neden olduğunu belirten Karagöz, "Bütün canlılarda kalp hızı  ile ortalama yaşam süresi arasında ters bir orantı olduğu bilinmektedir. Kısaca  artmış kalp hızı ile azalmış yaşam süresinin doğrudan ilişkili olduğunu  söyleyebiliriz. Sağlıklı bireyler için de geçerli olan bu durum kalp hastalarında  daha da önem kazanmaktadır." dedi.
 
Karagöz, bu grupta yer alanların kaygı ile baş etmeyi öğrenmeleri  hatta psikolojik destek almaları gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Özellikle koroner arter hastalığı ve kalp yetmezliği olan bireylerde  artmış kaygı düzeyine bağlı olarak artan kalp hızı her ne kadar kalp ilaçları ile  düşürülebilse de artmış kaygı düzeyi ile baş etme yollarının öğrenilmesi ve  gerekirse bu konuda psikolojik destek almak daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.  'Pandemi ne zaman bitecek?' kaygısı ile bedenimizi zayıflatmak yerine ayakta  kalmaya motive olmak gerekiyor. Bu doğrultuda da spor yapmak, düzenli beslenmek  gibi eylemlerde bulunmak önemli."
 

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