Kalp hastaları Covid sürecinde kilo kontrolüne dikkat etmeli

Bazı kalp hastalarının Covid-19 korkusu nedeniyle rutin kontrollerini aksattığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Esen, “Uzun süre ev ortamında kalmanın kişilerde hareketsizliğe bağlı kilo artışı, kaygı bozukluğu ve kan basıncı kontrolü bozulması gibi sonuçları oldu. Bu açıdan kalp hastalarımıza özellikle yaz aylarını açık havada yürüyüş yaparak geçirmelerini tavsiye etmiştik. Şimdi ise kış ayları yaklaşırken kilo kontrolü ve beslenmeye dikkat etmelerini öneriyoruz” dedi.

Çin’deki araştırmalara göre, ağır klinik tabloda yoğun bakımı ihtiyacı olanların neredeyse yarısında hipertansiyon sorunu olduğunun gözlendiğini vurgulayan Göztepe Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Esen, kronik kalp hastalığı ve hipertansiyonun Covid-19 riskini artırdığını söyledi. Prof. Dr. Ali Metin Esen, ‘29 Eylül Dünya Kalp Günü’ nedeniyle önemli uyarılarda bulundu.

TANSİYON SORUNU OLANLARDA HASTALIK DAHA AĞIR

Hastane yatışı gereken tüm hastalarda yüksek tansiyon sıklığının yüzde 20 olarak tespit edildiğine dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Esen, “Sağlık otoriteleri bu veriden yola çıkarak koronavirüs enfeksiyonu için yüksek risk grupları tanımladı. Bu gruplar içinde hipertansiyon ve kalp damar hastalıkları en önde yer almaktadır. ‘SARS-CoV-2’ adı verilen virüsün solunum yoluna girdikten sonra akciğer alveollerinde hücre içinde çoğaldığını biliyoruz. Virüsün bu hücreye tutunmasını sağlayan ise ‘ACE 2’ adı verilen bir proteindir. Bu protein yüksek tansiyon, kalp yetersizliği ve damar sertliği gibi durumlarda kanda yüksek seviyede bulunan ‘anjiyotensin 2’ maddesinin etkisini azaltmakta ve yıkımına yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla, yüksek tansiyon ve kalp hastalarında yüksek seviyede ACE 2 proteini olduğu ve hastalığın daha ağır geçmesinde etkili olduğu düşünülmektedir” ifadelerini kullandı.

DENGELİ BESLENMEYE DİKKAT EDİLMELİ

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Esen, COVID-19 pandemisinin kronik kalp hastalığı olanlarda yol açtığı sorunları ise şöyle anlattı: “Koronavirüs enfeksiyonu açısından kronik hastalıkları olan ve 65 yaş üstündekiler daha büyük riskli altında olmaları nedeniyle Mart’tan Haziran ayına kadar olan yaklaşık 3 aylık uzun bir karantina süreci geçirdiler. Bu süre zarfında bazı hastalar olağan kontrollerini gerçekleştiremedi. Uzun süre ev ortamında olan kişilerde hareketsizliğe bağlı kilo artışı, kaygı bozukluğu ve kan basıncı kontrolü bozulması gibi sorunlarla karşılaştı. Bu açıdan hastalarımızın özellikle yaz aylarını açık havada yürüyüş yaparak geçirmelerini tavsiye ettik. Şimdi de kış ayları yaklaşırken kilo kontrolü ve beslenmeye dikkat etmelerini öneriyoruz.”

COVİD KALBİ İKİ ŞEKİLDE VURUYOR

Covid-19 enfeksiyonunun kalbi iki şekilde etkilediğinin altını çizen Prof. Dr. Ali Metin Esen, “Birinci tabloda Covid enfeksiyonu sırasında zatürre olan, klinik olarak ağır seyreden hastalarda ya virüsün doğrudan kalp kasını etkilemesi ya da yoğun sitokin salınımı, kalp kası hasarına yol açmaktadır. İkinci tabloda ise hasta daha çok kalp şikâyetleriyle, yani göğüs ağrısı ve çarpıntı yakınmalarıyla hastane ye başvurduğunda Covid-19 olduğu anlaşılmaktadır. Bu ikinci tabloda miyokardit veya stres kardiyomiyopatisinin rol oynadığı düşünülmektedir” diye konuştu.

ABD VE İTALYA’DA ANİ ÖLÜMLER ARTTI

Özellikle Mart ayında başlayan karantina sürecinde kalp krizi nedeniyle hastaneye başvuruların neredeyse yüzde 50 azaldığını işaret eden Prof. Dr. Ali Metin Esen, “Bu sayılar bize bir kısım hastanın hastaneye başvurmadan evde kalp krizi geçirdiğini düşündürüyor. ABD ve İtalya’dan bildirilen bu yönde evde ani ölümlerin arttığına dair bilgiler bulunmakla birlikte ülkemizde böyle bir bilgi bulunmamaktadır” dedi.

Kronik kalp hastaları COVID-19 pandemisi sürecinde rutin kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ali Metin Esen, önerilerini şöyle sıraladı: “Bu dönemde özellikle koroner arter hastalığı olan yani kalp krizi, stent veya bypass cerrahisi gibi geçmiş hikâyeleri veya kalp yetersizliği olan hastaların hayati olabilecek olağan kontrollerini aksatmaması çok önemli. Ayrıca bu kontroller sırasında zatürre ve grip aşılarının da yapmalarını tavsiye ederim.”

COVİD’İ ATLATAN HASTALAR RUTİN KALP TARAMASINDAN GEÇMELİ

Covid-19’un kalpte de bazı sorunlara yol açtığını ifade eden Prof. Dr. Ali Metin Esen, şu bilgileri aktardı: “Covid enfeksiyonunu geçiren ve tamamen iyileşen hatta hiç semptom oluşmadan atlatan hastalarda dahi daha uzun dönemde çabuk yorulma, yaptıkları eforla orantısız kalp ritim hızlanmaları ve nefes darlığı yakınmaları gözlenmektedir. Çok yeni bilimsel araştırmalar Covid geçiren ve iyileşen hastalarda neredeyse yüzde 40 oranında kalpte bazı etkilerin oluşabildiği rapor edilmiştir. Bu nedenle Covid geçiren tüm hastaların rutin kalp kontrolünden geçmelerini öneriyoruz.”

AKTİF SPOR ÖNCESİ DE KONTROL ŞART

Yakın zamanda yapılan bazı araştırmaların COVID-19 enfeksiyonunu hiç şikâyet yaşamadan geçiren kişilerde bile kalp kaslarının etkilendiğini gösterdiğini belirten Prof. Dr. Ali Metin Esen, “Bu geç dönemde ortaya çıkan kalp kas etkilenmesi, ölümcül olan ritim bozukluklarına yol açabilmektedir. Bu nedenle aktif spora başlamadan önce de kalp kontrolünün yapılması önemlidir” şeklinde konuştu.