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Kalp-damar ve yüksek tansiyon hastalarına bayram uyarısı

AA |  30 Temmuz 2020 Perşembe - 15:00 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 15:00

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tulga Ulus, kalp-damar hastaları ile yüksek tansiyonu (Hipertansiyon) bulunanlara, Kurban Bayramı'nda sağlığın korunması için kurban etini az miktarda tüketmeleri, bol yeşillik ve taze salata gibi antioksidan besinleri yemeleri tavsiyesinde bulundu.


Prof. Dr. Ulus, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda kırmızı et  tüketimi ile birlikte tuz kullanımının da arttığını vurgulayarak, bu durumun  yüksek tansiyon hastaları için ciddi bir tehlike olduğunun altını çizdi.
 
Fazla tuz miktarının kan basıncında aşırı yükselmelere yol  açabileceğine işaret eden Ulus, sözlerine şöyle devam etti:
"Fazla tuz tüketimi, beyin kanaması, felç ve kalp krizi riskini  artırmaktadır. Kurban Bayramı gibi dönemlerde bu ölçü bazen kaçabilmektedir. Bu  dönemde aşırı et tüketimi, bu hastalarda kanda kolesterol yükselmesinin yanında  bazı sağlık sorunlarını da tetikleyebilir.
 
Yağlı ette doymuş yağlar fazla miktarda bulunur. Kalp-damar hastaları  ile hipertansiyonu bulunanlara, kurban etini az miktarda, bol yeşillik ve taze  salata gibi antioksidan besinleri ise daha fazla tüketmelerini öneriyoruz. Alınan  yüksek miktarda ete ilaveten, bunları tuzlu olarak tüketmek de hastalarda sorun  oluşturuyor."
 
"Yağsız et tüketilmeli'
Koroner kalp hastalığı olan diyabetik ya da hipertansiyon hastalarının  Kurban Bayramı'nda miktar olarak az ve özellikle yağsız etleri tercih etmelerinin  sağlık açısından faydalı olacağını belirten Ulus, kalp-damar hastalığı için  zararlı olduğu kanıtlanmış hayvansal kaynaklı yağların tüketiminin azaltılmasını  önerdi.
 
Ulus, şunları kaydetti:
"Yağsız ette bile yüzde 20 oranında yağ bulunduğundan,  kurban etini  tüketirken özellikle etin yağsız kısımları seçilmeli, kuyruk yağı ve tereyağı  kullanılarak yapılan kavurma yerine, ızgara veya haşlama şeklinde pişirme  yöntemleri tercih edilmeli.
 
Taze kesilmiş etin sindirimi çok zordur, hazımsızlık yapabilir ve sert  olmasından dolayı pişirilmesi zordur. Dolayısıyla buzdolabında 1-2 gün  bekletilmiş etin tüketilmesini öneriyoruz.
 
Ağır bir yemek sonrası kalp daha hızlı atmaya başlar, tansiyon  yükselir. Kana salınan bazı hormonlar kanın pıhtılaşmasını kolaylaştırır. Ağır  bir yemek sonrası kanın sindirim organlarında göllenmesi de yine hayati organlara  giden kan akımını azaltabilir. Bütün bunların sonucunda kalp krizi oluşması  kolaylaşabilir. Bu nedenle bir öğün bile olsa yüksek karbonhidratlı, kızartmalı  ve yağlı yemek anlamına gelen aşırı ağır bir yemek, kalbimizi zorlayabilir.  Hastalarımız diyetlerine Kurban Bayramı süresince de devam etmeli ve ağır  yemeklerden kaçınmalı."
 
Prof. Dr. Ulus, aşırı tatlı tüketiminden de kaçınılması gerektiğine  dikkati çekerek, "Tatlı tüketilecekse hafif sütlü tatlılar tercih edilmeli ve gün  içinde 2-2,5 litre su tüketilmeli." dedi.
 
Ulus, ayrıca bayramda ikramlarla birlikte artan çay ve kahve  tüketiminin de uykusuzluk, kalp ritim bozukluğu, mide problemleri  oluşturabileceği uyarısında bulundu.
 

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Kalp-damar yüksek tansiyon bayram et uyarı
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