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Kalk Gidelim 7. bölümde Nurcan'ın şaşırtan planı!

30 Aralık 2017 Cumartesi - 12:30 | Son Güncelleme : 30 12 2017 - 12:30

Kalk Gidelim 7. bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Cumartesi akşamlarının eğlenceli yapımı Kalk Gidelim yeni bölümde yine herkesi ekran başına kilitleyecek. İşte yeni bölümden detaylar...


Nurcan köyde kalmayı bir süreliğine razı gelmiştir fakat bazı şartları vardır. Mustafa Ali’nin köydeki koşulları ise bu istekleri karşılamaya yetmez. Hacı Hüseyin’in gerdanlığı Nurcan’a takması evde öfke yaratır. Bunun üzerine, Sevda ve Nuriye ev işlerini Nurcan’a yıkmaya karar verirler. Nurcan ise bunun üzerine herkesi şaşırtacak bir plan yapar. 
 
Canberk’in Badegül’ün peşinde dolaşması Meryem’i çok kızdırır. Halil’e bu işi çözmesini söyler. Yoksa çok kötü şeyler olacaktır. Halil, Canberk’in ismini vermeden Halim ve Samim’i Badegül konusunda uyarır. Diğer tarafta Şakir’i evlendirmeyi düşününen muhtar, ilk iş olarak oğluna bir ev tutacaktır. Nurcan eve çıkmak için planlarını sürdürürken Meryem ise herkese sürpriz yapmak için gizlice çalışmalara devam eder.
 
Kalk Gidelim 7. bölümü ile bu akşam TRT 1'de...
 
KALK GİDELİM 7. BÖLÜM FRAGMANI
 

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