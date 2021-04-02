Kalın bağırsak polipleri kolon kanseri nedeni olabilir

Kalın bağırsak poliplerinin kolon kanserine neden olabileceğine değinen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çağlıkülekçi kanserli olmayan kalın bağırsak poliplerinin de zamanla kanserli hale gelebileceği konusunda uyardı. Prof. Dr. Çağlıkülekçi, 40 yaşından sonra düzenli kolonoskopi ile kolon kanserinin erken teşhisnin mümkün olduğunu söyledi.

Polipler mide, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan kaynaklanan ve organların iç yüzeyine doğru büyüyen ve milimetrik ölçülerden, santimetrik ölçülere kadar ulaşabilen kitlelerdir ve kalın bağırsağın en sık rastlanılan tümörleridir. Poliplerin çoğu iyi huylu olmasına karşın, bazılarında çaplarının büyümesi ve genetik değişikliğe uğraması sonucu kanser gelişimi görülebiliyor.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çağlıkülekçi; kalın bağırsak poliplerinin kolon kanserine neden olabileceğine değinerek; Polip tipi ve sayısına göre kanser riskinin değişkenlik gösterebileceğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Mehmet Çağlıkülekçi ayrıca, kanserli olmayan kalın bağırsak poliplerinin de zamanla kanserli hale gelebileceğini vurgulayarak, kontrol edilemeyen şekilde bölünmeye başlayan hücrelerin daha büyük poliplerin oluşmasına zemin hazırlayabileceğinin de bilgisini verdi.

BAĞIRSAK POLİPLERİNİN İKİ ANA TÜRÜ MEVCUTTUR

Adenomatöz polipler: Kalın bağırsakta görülen poliplerin büyük bir çoğunluğu adenom veya adenomatöz tipte poliplerdir. Adenom tipi polipler kolon kanserinin en yaygın nedenleri arasındadır. Adenomların kansere dönüşme riski büyüklüğüyle polip sayısıyla ilgilidir. Mikroskop altında incelenen birçok polip kanser olmasa bile ilerde kansere dönüşebilmektedir. Adenom polipler mikroskop altındaki görünümlerine göre;

Tübüler adenom

Tübülovillöz adenom

Villöz adenom tipleri bulunmaktadır.

Hiperplastik polipler: En sık görülen ikinci kolon polip türü hiperplastik poliptir. Genellikle kanser oluşumuna neden olmazlar. Çapları genellikle 0.5 cm. den küçüktür. Bu poliplerin belirlenip adenom poliplerden ayırt edilmesi önemlidir.

RİSK FAKTÖRLERİ

Yaş: 40 yaş civarında risk başlar.

İltihabi bağırsak hastalıkları: ülseratif kolit ve Crohn hastalığı gibi bir iltihabi bağırsak hastalığı zemininde geliştiklerinde kanser riski artmaktadır.

Aile öyküsü: birinci derecede akrabalarında kalın bağırsak poliplerinin olması

Sigara: bağırsak kanseri riski % 20 artar.

Alkol

Hareketsizlik

Obesite

Stres

KLİNİK BELİRTİLERİ:

Kalın bağırsak polipleri hiçbir şekilde belirti vermeyebilir. Birçok polip rutin kontroller sırasında tesadüfen bulunmaktadır. Poliplerin genel belirtileri, “Kansızlık, Rektal kanama, yorgunluk, nefes darlığı, ishal, dışkı renginde değişiklik ve dışkıda kan, tuvalet alışkanlıklarında görülen değişiklikler, göbek ağrısı” şeklinde sıralanabilir.

Kalın bağırsak polipleri özellikle yaşlanmayla birlikte görülme oranı artmaktadır.

KALIN BAĞIRSAK POLİPLERİNİN TEŞHİS YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Polip için en etkili tetkik kolonoskopi yöntemidir.

Bilgisayarlı Tomografi (BT) veya Manyetik Rezonans(MR) gibi radyolojik görüntüle yolları ile de tespit yapılabilir.

Dışkıda kan varlığını kontrol edilerek kolonoskopi ile de polip belirlenebilir.

KALIN BAĞIRSAK POLİPLERİNİN TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Bağırsak polipleri belirlendiği zaman çıkartılması gerekmektedir. Polipin çeşit ve sayısına göre yapılan işlem değişebilmektedir.

Polipektomi: Polipin kalın bağırsaktan çıkartılmasıdır. Polip 1 santimetreden daha büyükse, polipin çevre dokulardan uzaklaştırılması ve izole edilmesi için bir sıvı enjekte edilerek işlem gerçekleştirilebilir.

Minimal invaziv cerrahi: Kalın bağırsak ve rektum taraması sırasında çok büyük veya güvenli bir şekilde çıkarılamayan polipler genellikle laparoskopik olarak çıkarılır.

Kolon ve rektum çıkarılması: Familial Adenomatozis Polipozis (FAP) gibi nadir bir kalıtsal hastalık varlığında tüm kolon ve rektum (total proktokolektomi) çıkartılmalıdır. Tüm barsak polipler ile doludur. Kolon kanserini önlemenin en iyi yolu kolon ve rektumun tamamen çıkartılmasıdır.