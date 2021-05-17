Kalekim hisse fiyatı ne kadar? Kalekim halka arz BİST’te ne zaman işlem görecek? Kalekim borsa işlem tarihi 2021!

Kalekim hisse ne zaman işlem görecek? BIST'te Kalekim hisselerin ne zaman işlem göreceği yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Kalekim halka arz sonuçları geçen hafta açıklanınca, gözler Kalekim’in borsa işlem tarihine ve hisselerin değerine çevrilmişti. Peki Kalekim hisse ne zaman işlem görecek?

Kalekim hisse ne zaman işlem görecek? BIST Kalekim hisse için yatırımcılar gözlerini borsaya çevirdi. Kalekim halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından halka arz sonuçlarını açıklamıştı. Peki Kalekim hisse ne zaman işlem görecek? İşte Kalekim borsa işlem tarihi 2021!

KALEKİM HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Kalekim halka arzında borsa işlem tarihi, talep toplama sonrası 18 Mayıs 2021 tarihi olarak planlandı. Kale Holding Mali İşler Direktörü (CFO) Haluk Alperat, Kale Grubu'nun halka açılacak ilk şirketi olan Kalekim'a ilişkin olarak, "Halk arzdan gelecek gelirin yüzde 60-70'lik kısmını yurt içinde ve yüzde 30-40'lık kısmını da yurt dışında şirketi büyütecek yatırımlar için kullanacağız." dedi.

KALEKİM HALKA ARZ HİSSE FİYATLARI VE BORSA KODU

Kalekim halka arzda hisse fiyat aralığı lot başına 13,75-14,75 TL olarak belirlendi. Kalekim Yıldız Pazar'da KLKIM koduyla işlem görecek.

KALEKİM HALKA ARZ SONUÇLARI!

Geçen hafta 6-7 Mayıs tarihlerinde talep toplanan Kalekim'in halka arz sonuçları da açıklandı. Buna göre ek satışla birlikte 34,5 milyon adet hisse satıldı. Halka arzın toplam büyüklüğü 509 milyon TL olarak kaydedildi

Kalekim'in halka arzı, fiyat aralığının üst sınırı olan 14,75 liradan fiyatlanırken ek satış dahil tüm hisseler satıldı.

Toplam 509 milyon lira büyüklükteki halka arza 1,5 kat talep gelirken bireysel yatırımcılara satışlar planlananın altında kaldı.

Yüzde 68 olarak planlanan yurt içi bireysel satış oranı yüzde 62,3 olarak gerçekleşti. Kurumsal satışlar ise yüzde 31,7 oldu. Halka arz sürecinde 3 yurt dışı kurumsal yatırımcıdan 1,4 milyon adet satış yapıldı.