Yapı kimyasalları sektöründe faaliye gösyteren Kale Grubu şirketlerinden Kalekim’in paylarının halka arzı için yaptığı izahname başvurusu SPK tarafından onaylandı. Peki, Kalekim halka arz ne zaman? Kalekim halka arz hisse fiyatı ne kadar? Kalekim halka arz tarihi belli oldu mu? Kalekim halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? İşte Kalekim talep toplama tarihleri...

Kalekim halka açılıyor. Şirketin yaptığı açıklamada, Kale Grubu şirketlerinden Kalekim ’in paylarının halka arzı için yaptığı izahname başvurusu SPK tarafından onaylandı. Kalekim halka arz için mayıs ayında gerçekleştirilecek. Halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Peki, Kalekim halka arz ne zaman? Kalekim halka arz hisse fiyatı ne kadar? Kalekim halka arz tarihi belli oldu mu? Kalekim halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? İşte Kalekim talep toplama tarihleri...

KALEKİM HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?

Ak Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arz için 6-7 Mayıs tarihlerinde, talep toplanacak. Halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

KALEKİM HALKA ARZ HİSSE FİYATI BELLİ OLDU!

Halka arz başvurusu kapsamında SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından izahname onayı alan Kale Grubu şirketlerinden Kalekim halka açılıyor. Kalekim halka arzında talep toplama tarihleri 6 - 7 Mayıs 2021, fiyat aralığı 13,75 – 14,75 TL olarak belirlendi. Bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Kalekim’in halka arzına Ak Yatırım’ın liderlik ettiği toplam 29 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık ediyor.

Yapı kimyasalları sektörünün jenerik markasını yaratan ve GfK verilerine göre seramik uygulamaları pazarının lideri olan Kalekim, sahip olduğu güçlü dağıtım ağıyla ürünlerini Türkiye’nin yanı sıra 80’i aşkın ülkede tüketici ve profesyonellerle buluşturuyor.

Kalekim, halka arz ile bünyesine katacağı yeni ortaklarla gücüne güç katarak sürdürülebilir büyüme yolunda önemli bir adım daha atmayı hedefliyor.