Yapı kimyasalları sektörünün faaliyet gösteren Kalekim, halka arz için SPK’ya başvuru yaptı. Kalekim hisselerinin halka arz taleplerinin alınacağı banka da belli oldu. Peki, Kalekim halka arz ne zaman? Kalekim hisse ne zaman işlem görecek? Kalekim halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? Kalekim halka arz tarihi...

Türkiye yapı kimyasalları sektöründe faaliyet gösteren Kale Grubu şirketlerinden Kalekim , şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu. Kalekim halka arz süreci yetkilendirilen banka da belli oldu. Yatırımcı 'Kalekim halka arz ne zaman? Kalekim hisse ne zaman işlem görecek?' sorularını araştırıyor. Peki, Kalekim halka arz ne zaman? Kalekim halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? Kalekim halka arzı ile ilgili merak edilenler...

KALEKİM HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?

Kale Grubu şirketlerinden ve Türkiye yapı kimyasalları sektörünün lider şirketi Kalekim, şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu. Şirketin halka arz süreci için Ak Yatırım yetkilendirildi. SPK'ya iletilen taslak izahname şirketin www.kalekim.com ve Ak Yatırım’ın www.akyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde yayınlandı.

KALEKİM 9 FABRİKADA ÜRETİM YAPIYOR!

1973 yılında Kale Grubu bünyesinde seramik yapıştırıcıları ve derz dolguları üretimi ile faaliyetine başlayan Kalekim, inşaat sektöründe kullanılan ısı ve su yalıtımı ürünlerinden dekoratif sıva ve boyaya, zemin çözümlerinden her türlü yapı kimyasalını da kapsayan geniş bir yelpazede üretim yapıyor.

Yozgat, Isparta, Mersin, İnovatif, çevreci ve sürdürülebilir ürünleri ile yapı kimyasalları sektörüne öncülük ederek jenerik markaya dönüşen Kalekim, Türkiye’nin 7 ilinde (İstanbul, Balıkesir Erzurum ve Mardin) ve Arnavutluk ’un başkenti Tiran’da kurulu olan toplam 9 fabrikasında üretim yapıyor.

Bugün üretim ve satış kapasitesinde hem Türkiye’de hem de bölgede önemli şirketlerden olan Kalekim, sahip olduğu güçlü dağıtım ağıyla 80’i aşkın ülkede ürünlerini tüketici ve profesyonellerle buluşturuyor.

'BİRİKİMİMİZİ YATIRIMCILARLA PAYLAŞMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK'

Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu, şunları söyledi:

“Kalekim olarak; yarım asra yaklaşan bilgi, birikim ve tecrübemiz ile faaliyet gösterdiğimiz alanlarda Türkiye’nin küresel pazara da açılan çok önemli markalarından biriyiz. Liderlik ettiğimiz yapı kimyasalları sektöründe, her türlü yapı kimyasalını kapsayan geniş bir yelpazedeki ürünlerimizi sadece yurtiçinde değil, aynı zamanda sahip olduğumuz güçlü dağıtım ağıyla 80’i aşkın ülkede tüketici ve profesyonellerle buluşturuyoruz. İnsana ve çevreye saygılı, topluma sürdürülebilir değer katan bir şirket olarak, kurulduğumuz günden bu yana daima kaliteli, en iyi, en yenilikçi çözümlerimiz ile müşterilerimize, topluma ve bizimle çalışan herkese değer katmaya çalışıyoruz. Şimdi de halka arz başvurumuzla birlikte, 50 yıla yaklaşan birikimin sonucu ulaştığımız bu değeri yatırımcılarla paylaşmak için yola çıkıyoruz. Kimyamızdaki liderlik vizyonunu yatırımcılarımızın gücü ile birleştirerek, hem ulusal hem de uluslararası alanda daha büyük, daha güçlü bir Kalekim için hep birlikte çalışacağız.”