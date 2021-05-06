Halka arzlar yatırımcının gündeminde olmaya devam ediyor. Kale Grubu şirketlerinden Kalekim'in halka arzında talep toplama başlıyor. SPK tarafından izahname onayı alan Kalekim'in halka arzında eşit mi oransal dağıtım mı yapacağı merak ediliyor. Peki, Kalekim halka arz ne zaman? Kalekim halka arz eşit mi? Kalekim hisse kodu ne? Kalekim halka arz hangi bankalar üzerinden yapılacak? İşte Kalekim borsa kodu ve halka arz ile ilgili tüm detaylar...

Kalekim'in paylarının halka arzı başlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan Kale Grubu şirketlerinden Kalekim 'in halka arzı yatırımcının gündeminde olmaya devam ediyor. Peki, Kalekim halka arz ne zaman? Kalekim halka arz eşit mi? Kalekim hisse kodu ne? Kalekim halka arz hangi bankalar üzerinden yapılacak? İşte Kalekim borsa kodu ve halka arz ile ilgili tüm detaylar...

KALEKİM HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Kalekim'den yapılan açıklamaya göre, SPK tarafından izahname onayı alan Kalekim'in, halka arzında talep toplama tarihleri 6-7 Mayıs, fiyat aralığı 13,75-14,75 TL olarak belirlendi.

KALE KİM BORSA KODU NE? Kalekim borsa kodu, KLKIM (Yıldız pazar)

KALEKİM HALKA ARZ EŞİT Mİ? KALE KİM HALKA ARZ HANGİ BANKADAN YAPILACAK?

Bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yönteminin uygulanacağı ve Ak Yatırım liderlik edeceği halka arza, toplam 29 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık ediyor. Ürünlerini Türkiye'nin yanı sıra 80'i aşkın ülkede tüketici ve profesyonellerle buluşturan Kalekim, halka arzla bünyesine katacağı yeni ortaklarla sürdürülebilir büyüme yolunda önemli bir adım daha atmayı hedefliyor.

Kalekim halka arzında H. İbrahim Bodur Holding'in 15 milyon TL nominal bedelli 1,5 milyar adet B grubu hisse halka arz edilecek. Fazla talep gelmesi halinde 4,5 milyon TL nominal bedelli 450 milyon adetlik A grubu hissenin de ek satışının gerçekleşebileceği belirtildi. Halka arzda 1 TL nominal değerli pay 13,75-14,75 TL fiyat aralığından satışa sunulacak.

KALEKİM HALKA ARZ GELİRİ YATIRIMA GİDECEK

Kale Holding CFO'su Haluk Alperat, "Halka arz kapsamında ek satışlarla birlikte Kalekim'in, yüzde 30'una denk gelen toplam 34,5 milyon TL nominal bedelli payların halka arzını planlıyoruz. Elde edeceğimiz gelirin yüzde 60-70'lik kısmı ile de yurt içinde ve yüzde 30 -40'lık kısmı ile de yurt dışında Kalekim'in büyümesine katkı sağlayacak yeni şirket satın alma veya yeni fabrika yatırımları için kullanmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede yurt içinde, inşaat malzemeleri sektöründe mevcut ürün portföyüne katkı sağlayacak ve yurt içi büyümesini destekleyecek beton katkısı, boya, poliüretan ve epoksi alanlarında yeni şirket satın alma veya yeni fabrika yatırımları noktasında planlarımız var. Bununla birlikte yine yurt dışındaki mevcut yatırımlarımızı destekleyerek, farklı coğrafyalarda da yerel üretim tesisleri kurarak, büyümeyi amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.