Kalça sıkışma sendromu ya da femoroasetabular impingement femur başı ile asetabulum arasındaki uyumun bozulması sonucu kıkırdakta hasar ve labral lezyonların ortaya çıkması, buna bağlı kalça ağrısı ve kalçada hareket kısıtlılığı ile tanımlanır.

Üç tipi vardır: CAM, pincher ve ikisinin birlikte görüldüğü karışık tip. CAM tipi daha çok erkeklerde görülür. Femur baş-boyun bileşkesinde yeni kemik oluşumu ve şekil bozukluğu sonucu ortaya çıkar. Grafide tabanca kabzası deformitesi izlenir. Öncelikle kartilaj hasarı meydana gelir.

Pincer Tipi: Asetabular tip sıkışmadır. Asetabulumda geriye yönlenme ile birlikte lokalize bir büyüme ya da tüm asetabulumu ilgilendiren sorunlarla beraber olabilir. Öncelikle labral hasar meydana gelir. Orta yaş kadınlarda daha sık görülür. Karışık tipte ise her iki durum da birlikte izlenir. 4115 kişinin katıldığı kalça osteoartriti hastalarının olduğu bir araştırmada erkeklerin % 17’sinde, kadınların ise % 4’ünde kalça kireçlenmesinden önce kalçada sıkışma sendromu oluştuğu izlendi. Bu tür durumlarda kıkırdak gelişimi ve kıkırdağın deformasyona karşı direnci osteoartrit gelişimi konusunda yol gösterici olabilir. Futbol gibi çeşitli Pincer Tipi: Asetabular tip sıkışmadır. Asetabulumda geriye yönlenme ile birlikte lokalize bir büyüme ya da tüm asetabulumu ilgilendiren sorunlarla beraber olabilir. Öncelikle labral hasar meydana gelir. Orta yaş kadınlarda daha sık görülür. Karışık tipte ise her iki durum da birlikte izlenir. 4115 kişinin katıldığı kalça osteoartriti hastalarının olduğu bir araştırmada erkeklerin % 17’sinde, kadınların ise % 4’ünde kalça kireçlenmesinden önce kalçada sıkışma sendromu oluştuğu izlendi. Bu tür durumlarda kıkırdak gelişimi ve kıkırdağın deformasyona karşı direnci osteoartrit gelişimi konusunda yol gösterici olabilir. Futbol gibi çeşitli spor dallarında kalça sıkışma sendromu daha sık gözlenmektedir. Muayene bulgularında özellikle kalçanın iç rotasyonda zorlanması ve hastaların kalça eklemini önden işaret ettikleri C bulgusu olması önemlidir. Özellikle hastaların ayaklarının içe ve dışa basarak yürütüldükleri, bu sırada ağrı varsa sıkışma sendromu açısından değerlendirmek gerekir. Kalça ağrısının diz altına vurabileceği, bel ağrısının kalçaya yansıyabileceği ancak kalça ağrısının bel ağrısına yol açmayacağı ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Bazen kalçanın yanındaki kas olan abduktör yırtıkları da bu soruna yol açabilir. Kalçanın yanındaki sıvı yastığı olan trokanterik bursanın zorlanması ve sporcularda sık gözlenen pubalji de kalça sıkışma sendromunu tetikleyebilir. Kalçanın öne hareketini yaptıran psoas kası da sıkışıp o bölgede ses oluşmasına ve kalça sıkışmasına neden olabilir.

Kalça sıkışma sendromunun tedavisi bireyselleştirilmiş olmalıdır. Öncelikle ağrıyı artırıcı iç rotasyon, adduksiyon, derin kalça fleksiyonu hareketlerinden kaçınılır. Anti-inflamatuar ilaçlar semptom kontrolü için 2-4 hafta kullanılabilir. Kas kontrolü egzersizleri (pelvis,kalça,glutealler ve abdominaller) ile başlanır, sonrasında kalça eksternal rotasyonu, kalça abduksiyonu ve ekstansiyonu germe ile gluteus maksimus, dış rotatörler, gluteus medius, abdominal ve alt ekstremite güçlendirme programına geçilir. Manuel terapi ile kalça eklemi mobilizasyonları ve tetik nokta tedavileri yapılır. Postüral düzenlemeyi sağlamak için özel ortezler ve kalçayı eksternal rotasyon ve abduksiyonda tutan kinezyo bantlama uygulamaları önerilir. Bu konservatif tedavilere yanıt vermeyen hastalarda kalça eklemi içine, ultrason veya floroskopi eşliğinde kortizon, prp, cgf, mezenkimal kök hücre gibi enjeksiyonlar hastanın klinik durumuna göre karar verilerek yapılır. Bu enjeksiyon tedavilerinden de sonuç alınamazsa cerrahi gündeme gelebilir. Cerrahide artroskopik yöntemler tercih edilir.

Artroskopiyle eklem traşlaması, labrum tamiri gibi prosedürler uygulanır. Eğer kalça eklemi artroz noktasına gelmişse kalça protez cerrahileri düşünülebilir.