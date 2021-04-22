Kalça sıkışma sendromu ya da femoroasetabular impingement femur başı ile asetabulum arasındaki uyumun bozulması sonucu kıkırdakta hasar ve labral lezyonların ortaya çıkması, buna bağlı kalça ağrısı ve kalçada hareket kısıtlılığı ile tanımlanır.
Üç tipi vardır: CAM, pincher ve ikisinin birlikte görüldüğü karışık tip. CAM tipi daha çok erkeklerde görülür. Femur baş-boyun bileşkesinde yeni kemik oluşumu ve şekil bozukluğu sonucu ortaya çıkar. Grafide tabanca kabzası deformitesi izlenir. Öncelikle kartilaj hasarı meydana gelir.
Kalça sıkışma sendromunun tedavisi bireyselleştirilmiş olmalıdır. Öncelikle ağrıyı artırıcı iç rotasyon, adduksiyon, derin kalça fleksiyonu hareketlerinden kaçınılır. Anti-inflamatuar ilaçlar semptom kontrolü için 2-4 hafta kullanılabilir. Kas kontrolü egzersizleri (pelvis,kalça,glutealler ve abdominaller) ile başlanır, sonrasında kalça eksternal rotasyonu, kalça abduksiyonu ve ekstansiyonu germe ile gluteus maksimus, dış rotatörler, gluteus medius, abdominal ve alt ekstremite güçlendirme programına geçilir. Manuel terapi ile kalça eklemi mobilizasyonları ve tetik nokta tedavileri yapılır. Postüral düzenlemeyi sağlamak için özel ortezler ve kalçayı eksternal rotasyon ve abduksiyonda tutan kinezyo bantlama uygulamaları önerilir. Bu konservatif tedavilere yanıt vermeyen hastalarda kalça eklemi içine, ultrason veya floroskopi eşliğinde kortizon, prp, cgf, mezenkimal kök hücre gibi enjeksiyonlar hastanın klinik durumuna göre karar verilerek yapılır. Bu enjeksiyon tedavilerinden de sonuç alınamazsa cerrahi gündeme gelebilir. Cerrahide artroskopik yöntemler tercih edilir.
Artroskopiyle eklem traşlaması, labrum tamiri gibi prosedürler uygulanır. Eğer kalça eklemi artroz noktasına gelmişse kalça protez cerrahileri düşünülebilir.