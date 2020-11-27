Kalça estetiği faciası ölümden döndü!

Türkiye’de özel bir hastanede adeta estetik skandalı yaşandı. Facianın baş rolünde ünlü bir plastik cerrah var. Kabusu yaşayan kadın Brezilya poposu kalçası için masasına yattığı ünlü doktordan şikayetçi oldu. Operasyon sonrasında genç kadının vücudunda çökme ve kitleler meydana geldi. Ölümcül enfeksiyonlarla mücadele eden talihsiz kadın toplamda 8 ameliyat geçirdi.

İsviçre'de yaşayan 30 yaşındaki Gamze A., geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye geldi. Brezilya kalçası yaptırmak isteyen genç kadın iddiaya göre ünlü plastik cerrahı Fatih Dağdelen ile anlaştı. Özel bir hastanede kalçasına enjekte edilen yağlar sonrası istediği görünüme elde edilen genç kadın taburcu oldu. Fakat yine iddiaya göre, bir müddet sonra genç kadının dikişlerinden yağlar akmaya ve dik duran sahte kalça aşağıya doğru çökmeye başladı.

"HOCAM DİKİŞLERDEN YAĞ AKIYOR" DEDİĞİNDE…

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, işleri nedeniyle İsviçre'ye geri dönmek zorunda kalan genç kadın ünlü cerraha durumu anlattığında ise doktorun önemli bir durum olmadığını, 'Türkiye'ye döndüğünde bakarız' gibi sözleriyle karşı karşıya kaldı.

KİTLELER OLUŞMAYA BAŞLADI, ÖLÜMÜN EŞİĞİNE GELDİ

İsviçre'de tedavi olan genç kadının yağ hücrelerinin altında (nekrozlar) kitleler oluşmaya başladığını bu nekrozların iltihaplandığını ve yasaklı madde olan Aqualift isimli dolgu malzemesinin vücuduna yerleştirilmiş olduğunu öğrendi. Genç kadın, ölümden döndü.

SAĞLIĞINA KAVUŞMAK İSTEDİ YENİDEN PARA İSTEDİLER!

Türkiye'ye geri dönüp yeniden hastaneye gittiğinde ise kendisinden para talep eden doktorların sağlığıyla ilgilenmemesi karşısında ikinci kez ücreti yatırıp, sağlığına kavuşmak ümidiyle ameliyat masasına yattı. Fakat bu ameliyat sonrası da genç kadına enjekte eden yağlar deliklerden akmaya ve dikişleri patlamaya devam etti.

PANTOLON GİYEMİYOR, OTURAMIYOR VE HAREKET EDEMİYOR!

Sağlığının tehlike altında olduğunu ileri süren Gamze A.'nın vücudundaki yağlar, aylarca akmaya ve koku yapmaya devam etti. Hayatı alt üst olan genç kadın, pantolon giyemez, oturmaz ve hareket edemez hale geldi. Hastanenin diğer doktorları tarafından 8 kez ameliyat edilen Gamze A.'nın vücudu deforme olup, ciddi ölüm tehlikesi taşımaya başladı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Bunun üzerine mağdur kadın aldığı kararla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde kalçasına enjekte edilen dolguların patladığını, yıllar geçmesine rağmen düzelmediğini, yürüyemez durumda olduğunu beyan etti. Gamze A., ameliyatı gerçekleştiren ünlü doktorun cezalandırılmasını istedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.