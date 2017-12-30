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Kalbimdeki Deniz 51. bölümde Mirat ve Deniz ayrılacak mı?

30 Aralık 2017 Cumartesi - 13:06 | Son Güncelleme : 30 12 2017 - 13:06

Kalbimdeki Deniz 51. bölüm fragmanları büyük merak uyandırdı. Bu akşam yeni bölümü yayınlanacak olan dizide Deniz, Alihan'ın evine gidiyor. Alihan'ın şartları bitmiyor. Mirat ise büyük bir buhran yaşıyor.


Deniz’in Alihan’ın evine gidişiyle kahrolan Mirat’ın gözü hiçbir şeyi görmez. Yosef, anne ve babasının ilk kez baş başa kalacak olmasıyla umutlanırken, Raşel ise Mirat’la Deniz’in arasına hiçbir şeyin giremeyeceğini anlar. Zaferinin tadını çıkaran Alihan, Ozan’ın durumunu kullandığı gibi, karşılığında velayet davasını geri çekeceğini söyleyerek Deniz’e bir takım şartlar dayar. Deniz ve Mirat gizli bir kısa bir görüşme yaparak birbirlerine bağlılık sözleri verirler. Hafıza problemi yaşayan Fikriye, birbirine aşık evli çift olarak bildiği Deniz ve Mirat’ı ayırdığına inandığı Raşel ve Alihan’ın üzerine yürür. Nejat ve Hülya boşanırken; Şebnem, Deniz’in Alihan’ın evine geçmesinde kendini sorumlu hisseder. Mustafa’nın ısrarıyla okul gezisiyle gittikleri otelde, Figen Yosef’e açılıp reddedilirken, Yosef de Ece’ye duygularını itiraf eder. Aynı gece sürpriz bir şekilde karşılaşan Deniz ve Mirat ise büyük bir sarsılış yaşarlar. 
 
Kalbimdeki Deniz yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!
 
KALBİMDEKİ DENİZ 51. BÖLÜM 2. FRAGMANI
 
 

 
 
KALBİMDEKİ DENİZ 51. BÖLÜM FRAGMANI
 

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