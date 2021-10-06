Kalan peş peşe ne demek? İETT İstanbul kart kalan peş peşe 1, 2, 3 uyarısı nedir, ne anlama geliyor?

İstanbul'da toplu taşımada 'kalan peş peşe' uyarısı hakkında araştırma yapıyor. 6 Ekim Çarşamba günü toplu taşıma araçlarını kullanan İstanbullular araçlara binişte "Kalan peş peşe 3, kalan peş peşe 2, kalan peş peşe 1" gibi uyarılarla karşılaştı. Peki, kalan peş peşe nedir merak ediyor.

KALAN PEŞ PEŞE NEDİR?

Kalan peş peşe ise kişinin gün boyunca toplu taşımayı kaç defa daha ücretsiz kullanabileceğini gösteriyor.

Kalan peş peşe 1 yazısı ile karşılaşan kişi toplu taşıma araçlarını sadece 1 defa daha ücretsiz olarak kullanabiliyor.

İşgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü ve bu özel gün çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 6 Ekim saat 00.00 ile 23.59 saatleri arasında toplu taşımanın ücretsiz olacağı duyuruldu.