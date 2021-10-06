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Kalan peş peşe ne demek? İETT İstanbul kart kalan peş peşe 1, 2, 3 uyarısı nedir, ne anlama geliyor?

06 Ekim 2021 Çarşamba - 17:32 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 17:53

Toplu taşıma kullanan vatandaşlar, bugün akbil basmalarının akabinde "kalan peş peşe" uyarısıyla karşılaştı. Karşılaştıkları uyarı sonrası arama motorlarına yönelen vatandaşlar, kalan peş peşe uyarısı ne demek? Sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte İETT İstanbulkart kalan peş peşe uyarısı…


İstanbul'da toplu taşımada 'kalan peş peşe' uyarısı hakkında araştırma yapıyor. 6 Ekim Çarşamba günü toplu taşıma araçlarını kullanan İstanbullular araçlara binişte "Kalan peş peşe 3, kalan peş peşe 2, kalan peş peşe 1" gibi uyarılarla karşılaştı. Peki, kalan peş peşe nedir merak ediyor.

KALAN PEŞ PEŞE NEDİR?

Kalan peş peşe ise kişinin gün boyunca toplu taşımayı kaç defa daha ücretsiz kullanabileceğini gösteriyor.

Kalan peş peşe 1 yazısı ile karşılaşan kişi toplu taşıma araçlarını sadece 1 defa daha ücretsiz olarak kullanabiliyor.

İşgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü ve bu özel gün çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 6 Ekim saat 00.00 ile 23.59 saatleri arasında toplu taşımanın ücretsiz olacağı duyuruldu.

 

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