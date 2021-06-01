Türkiye'de yeni dönem başladı. İçişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararları içeren Haziran ayı Normalleşme Tedbirleri genelgesini valiliklere gönderdi. Virüse karşı sosyal hayata ilişkin önlemlerin yer aldığı genelgede daha önce kapalı olan iş yerleri de resmen açıldı. Özellikle kahvehane, kıraathane, dernek lokali ve çay bahçeleri kurallara uymak kaydıyla açık olacak. Pek çok kişi yeni genelgenin yayınlanmasıyla birlikte 'Kahvehanelerde oyun yasağı var mı? Kahvelerde oyun serbest oldu mu? Kahvelerde okey oynanacak mı?' sorularını araştırıyor. Peki, Kahvelerde oyun yasağı kalktı mı? Kahvehanelerde oyun, okey ve tavla oynamak serbest mi? İşte son genelgeye göre açılan iş yerlerinde uygulanacak tedbirler...
14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler Kabine toplantısında alınan kararla açıldı.
Kahvehane, kıraathane, dernek lokali, çay ocağı ve çay bahçeleri Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir iş kolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması şartıyla açıldı.
KAHVEHANELERDE OYUN, OKEY VE TAVLA OYNAMAK SERBEST Mİ?
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi şartı getirildi.
Kahvehane, kıraathane, dernek lokali, çay ocağı ve çay bahçeleri 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler.