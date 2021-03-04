Koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni normalleşme adımı atıldı. Yerinde karar kapsamında düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk gruplar için farklı kararlar alındı. Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısı düşük, orta ve yüksek riskli illerde kahvehane ve kıraathanelerin belirli saatlerde hizmet verebilecekleri belirtilmiş, çok yüksek riskli illerde ise bu kısıtlamaların süreceği belirtilmişti. Kahveler düşük ve orta ve yüksek riskli illerde kahveler açıldı, kahvehanelerde oyun serbest mi? Kıraathaneler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni normalleşme sürecinin detaylarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Alınan yeni kararların ardından düşük ve orta riskli iller için bazı kısıtlamalar kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli iller için kısıtlamaların çoğu devam ediyor. Kahvehaneler ve kıraathaneler ile ilgili gelen açıklamanın ardından araştırmalar sürerken, alınan “düşük, orta ve yüksek riskli bölgelerde hizmet vermeye başlayacak olan işletmeler çok yüksek riskli illerde ise kapalı konumda olmaya devam edecek” kararının ardından kahvehanelerde oyun oynamanın serbest olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Kahvelerde oyun serbest mi, yasak mı? Kahvehanelerde oyun oynamak serbest mi? Kahveler ve Kıraathaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

KAHVEHANELER VE KIRAATHANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Restoran, lokanta, kafetarya, tatlıcı pastane kıraathane gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07:00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteye ile sürdürebileceklerdir.

KAHVEHANELERDE OYUN OYNAMAK SERBEST Mİ?

Kahvehaneler ve kıraathanelerde oyun oynanmasına müsaade edilmeyecek

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki kahvehaneler, kıraathaneler, çay ve kır bahçeleri ile dernek lokallerinde salgınla mücadele tedbirleri çerçevesinde oyun (kağıt, okey vb.) oynanmasına müsaade edilmeyecek.

Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde kahvehane, kıraathane gibi oyun oynanan iş yerleri kapalı kalmaya devam edecek.

İLLER 4 AYRI RİSK GRUBUNA AYRILDI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre illerin 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek ve çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirleneceği aktarılan genelgede, şu bilgilere yer verildi:

"Yeni bir karar alınıncaya kadar illerimizin risk grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon."