Kahvelerde oyun oynanacak mı, kahvelerde oyun yasağı kalktı mı? Kıraathanelerde/kahvelerde oyun oynamak yasak mı serbest mi?

Kahvelerde oyun oynamak yasak mı serbest mi? Kahveler ve kıraathanelerde oyun yasağının kalkıp kalkmayacağı merak ediliyordu. Merak edilen konu İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede netleşti. Kovid-19'la mücadelede kapsamında kademeli normalleşmenin 3'üncü etabı 1 Temmuz’da başlıyor. Koronavirüs tedbirlerine yönelik kahvehane, kıraathanelerde alınan oyun yasağına ilişkin son durumu paylaşan bakanlık detayları aktardı. Peki, kahvelerde oyun yasağı kalktı mı, kahvelerde oyun oynanacak mı?

Kahvelerde oyun yasağına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor, yasağın genelge kapsamında olup olmadığı merak ediliyordu. 21 Haziran'da gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası 1 Temmuz genelgesi sabırsızlıkla bekleniyordu. 1 Temmuz tarihinden itibaren Türkiye genelinde birçok yasak kaldırılacak. Peki, kahvelerde oyun yasağı kalktı mı? Kıraathanelerde/kahvelerde oyun oynamak yasak mı serbest mi?

KAHVEHANELERDE OYUN OYNAMAK YASAK MI SERBEST Mİ?

1 Temmuz saat 05.00’te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı.

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen masa ve/veya sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren yeme­ içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar uygulanmayacaktır. Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş oyunlarının oynandığı iş yerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren sona erdirilecek ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilecektir."Özetle 1 Temmuz sonrasında kahvehanelerde oyun oynama oynanacak.