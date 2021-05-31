Kahvehaneler ne zaman açılıyor, kıraathaneler-çay ocakları açılacak mı? 1 Haziran’da kahvelerde oyun yasağı kalktı mı, serbest oldu mu?

Kahvehaneler açılıyor mu, kahvehaneler ne zaman açılacak? Kabine Toplantısı kararları merakla bekleniyor. Kademeli normalleşmede faaliyetleri geçici olarak sonlandırılan çay ocakları, kıraathaneler ve kahvehanelerin yeni normalleşme takviminin açıklanmasıyla açılıp açıklanmayacağı, oyuncuların serbest olup olmayacağı sorgulanıyor. Peki, çay ocakları, kıraathaneler ve kahvehaneler 1 Haziran’da açılacak mı, oyun yasağı kalktı mı?

Türkiye merakla kademeli normalleşme sona ererken bugün toplanacak Kabine’den çıkacak kararları bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni normalleşme takvimi detaylarını açıklaması bekleniyor. Kabine’nin gündemine dair en çok merak edilen konu ise işletmelerin durumu oldu. Faaliyetleri 1 Haziran'a kadar geçici olarak durdurulan çay ocakları, kahvehaneler ve kıraathaneler 1 Haziran’da açılacak mı, kahvehaneler ne zaman açılıyor? İşte Kıraathaneler, kahvehaneler ve çay ocakları konusuyla ilgili gelişmeler…

KAHVEHANELER, ÇAY OCAKLARI ve KIRAATHANELER AÇILACAK MI?

Toplantıda, restoran, lokanta ve kafelerin masa sınırlaması ile açılması, cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasının ise kaldırılması bekleniyor. İşletmelerde iç mekan-dış mekan kullanımı da toplantı da tartışılacak.

Kabine Toplantısı'nda, çay ocakları, kahvehaneler ve kıraathaneler gibi işletmeler için de karar alınması bekleniyor.

KADEMELİ NORMALLEŞME KARARLARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin en önemli gündem maddesi yine pandemi ve kısıtlama kararları olacak. Alınacak kararlar içerisinde ilk aşamaya göre daha geniş bir normalleşme adımı ve işletmelere gelebilecek yeni özgürlüklerin ele alınması bekleniyor.

SON GERÇEKLEŞTİRİLEN KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KARARLAR ALINMIŞTI?

Bakanlığın açıkladığı kademeli normalleşme düzeninde 17 Mayıs itibarıyla 1 Haziran'a kadar uygulanacak olan mesai düzenleri de şekillenmeye başladı. Buna göre Kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere kısmi ya da tam açılma kapsamında birçok sektörün mesai düzenlerini nasıl belirleyeceği ortaya çıkmış oldu.

Genelgeye göre, yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis olarak hizmet verebilecek. Diğer işyerleriyle ilgili olarak ise, 17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde gazino, taverna, birahane, nargile salonu veya kafeleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe veya salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ile tematik parklar gibi işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edileceği bildirildi.

ÇAY OCAKLARI

İçişleri Bakanlığının açıkladığı programa göre Çay ocakları masa, sandalye ve taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak suretiyle mesaiye başlayabilecek. Bu kapsamda Çay ocaklarında personelin dönüşümlü çalışması teşviki ile yeni düzenlerini kurması mümkün olacak.