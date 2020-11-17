Kahvehaneler kapatıldı mı? Kıraathaneler’in durumu Kabine toplantısı sonrası belli oldu!

Corona virüsü salgınına yönelik sokağa çıkma yasağından, restoranların kapatılması, cafelerin kapatılmasına, AVM, tiyatro ve sinemalar gibi mekanların çalışma saatlerine düzenlemesine ilişkin yeni tedbirler açıklandı. Peki, Kahvehaneler kapatıldı mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.55'te başladı ve 3,5 saat sürdü. Koronavirüs gündemiyle toplanan Kabine toplantısında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Kahvehaneler kapatıldı mı? Kıraathaneler’in durumu…

KAHVEHANELER KAPATILDI MI?

Kabine toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve gelinen son durumun ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek."