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Kahvehaneler kapatıldı mı? Kıraathaneler’in durumu Kabine toplantısı sonrası belli oldu!

17 Kasım 2020 Salı - 20:17 | Son Güncelleme : 17 11 2020 - 20:17

Corona virüsü salgınına yönelik sokağa çıkma yasağından, restoranların kapatılması, cafelerin kapatılmasına, AVM, tiyatro ve sinemalar gibi mekanların çalışma saatlerine düzenlemesine ilişkin yeni tedbirler açıklandı. Peki, Kahvehaneler kapatıldı mı?


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.55'te başladı ve 3,5 saat sürdü. Koronavirüs gündemiyle toplanan Kabine toplantısında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Kahvehaneler kapatıldı mı? Kıraathaneler’in durumu…

KAHVEHANELER KAPATILDI MI?

Kabine  toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaların  değerlendirilmesi ve gelinen son durumun ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre  ara verilecek."

 

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