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Kahreden olay! Eşi ve oğlu öldü, morg önünde çaresizce bekledi...

DHA |  04 Ocak 2021 Pazartesi - 17:10 | Son Güncelleme : 04 01 2021 - 17:14

Gaziantep'te, Rabia Bağdatlı (25) ile 2 aylık oğlu Hanifi Bağdatlı, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybetti. Eşi ile oğlunun cansız bedenlerini bulan baba Mehmet Bağdatlı'nın Adli Tıp Kurumu morgu önünde çaresizce bekleyişi, yürekleri yaktı.


İşçi olarak çalıştığı fabrikada gece vardiyasında olan Mehmet Bağdatlı, sabah saatlerine telefonla aradığı eşi Rabia Bağdatlı'ya ulaşamadı. 
 
Endişeyle eve gelen Bağdatlı, eşi ve oğlunu hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, anne ve bebeğinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü tespit etti.
 
Rabia Bağdatlı ile bebeğinin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından anne ve bebeğinin cenazeleri, Mehmet Bağdatlı ile yakınlarına teslim edildi. 
 
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