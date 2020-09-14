14 Eylül 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.107 0.42 EURO 8,8990 0.50
USD 7,4910 0.24 ALTIN 471,830 1.20
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kahreden olay! 50 yıl sonra aynı son

DHA |  14 Eylül 2020 Pazartesi - 22:51 | Son Güncelleme : 14 09 2020 - 22:51

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün altında kalan sürücü Hasan Yalçın (72), hayatını kaybetti. Hasan'ın babası Mehmet Yalçın'ın da 50 yıl önce aynı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak can verdiği ortaya çıktı.


Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Ağaçköy köyü yakınlarında meydan geldi. Tarlasından eve geri dönen emekli polis memuru Hasan Yalçın yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Yalçın, ters dönen traktörün altında kaldı. Kazayı gören köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yalçın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası Hasan Yalçın'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
 
50 YIL ÖNCE BABASI DA AYNI TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK CAN VERMİŞ
 
Öte yandan, Hasan Yalçın'ın babası Mehmet Yalçın'ın da 50 yıl önce aynı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.
 
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 
 

ETİKETLER

Çanakkale Bayramiç Hasan Yalçın
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.