Kahreden kaza! Anne, oğlu ve kızı hayatını kaybetti

Kaza öğleden sonra Yenice ilçesi Kayadibi mevkiinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden 14 KH 692 plakalı kamyonetle karşı yönden gelen 07 AKP 934 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık , UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 3 kişinin öldüğü belirlenirken, yaralanan 2 kişiye sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. 2 yaralı, kaldırıldıkları Zonguldak Çaycuma Devlet Hastanesi ile Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada olay yerinde yaşamını yitirenlerin otomobil sürücüsü Kemal Can Erdoğan ile İlayda Erdoğan olduğu, Çaycuma Devlet Hastanesi'nde ölen kişinin ise Azize Erdoğan olduğu belirlendi. Kamyonetin sürücüsü Saim Güler ve Emre Balahoroğlu ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.