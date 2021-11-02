Kahreden haberler peş peşe geldi! Önce Ankara'da sonra Malatya'da...

Ankara'da eski eşi tarafından silahla vurulup, bıçaklanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan Malatya'da eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle İlçesi Demetgül Mahallesi Şehit Hasan Açıkbaş Caddesi'ndeki bir evde aile içi şiddet ihbarı alan polis ekipleri olay yerine gitti. Eve giren ekipler, Meltem Layıker'i (44) mutfakta yüzüstü yatarken buldu. Sırtından bıçaklanan ve silahla vurulan Layıker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Layıker'in kızı B.F.D. polise, annesi ile babası Ömer D'nin (54) boşandığını, barışmak için eve gelen babası ile annesi arasında tartışma çıktığını söyledi. Babasının isteği üzerine odasına gittiğini belirten B.F.D, silah ve annesinin bağırış sesini duyduğunu, daha sonra yanına gelen babasının "Ben anneni öldürdüm, kaçıyorum." dediğini anlattı.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısı Ömer D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi.

MALATYA

Malatya'da eşi tarafından bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Köprüağzı Caddesi'nde Nursel T. (38) ile hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi İ.T. (42) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, İ.T, eşi Nursel T'yi bıçakladı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Nursel T. kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İ.T'nin polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.