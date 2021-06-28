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Kahreden an! Babasının kalbi durdu, 'Ne olur ölme' diyerek ağladı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) |  28 Haziran 2021 Pazartesi - 15:59 | Son Güncelleme : 28 06 2021 - 15:59

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolda rahatsızlanıp yere düşen İbrahim Taş (56), hayata döndürülmeye çalışıldığı sırada, yanındaki kızı, "Ne olur ölme" diye ağladı. Hastaneye kaldırılan Taş, kurtarılamadı.


Olay, öğle saatlerinde, Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı'nda meydana geldi. Kızıyla kaldırımda yürüyen İbrahim Taş, rahatsızlanıp yere düştü.
 
Kalbi duran ve başını kaldırıma vuran Taş için sağlık ekiplerine haber verildi. Taş'a ilk müdahaleyi, bu sırada yoldan geçen polis memuru Niyazi Can ve çevredekiler yaptı.
 
Kalp masajı ve suni teneffüsle hayatta tutulmaya çalışılan Taş'ın yanındaki kızı ise gözyaşlarını boğuldu.
 
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Babasına "Ne olur ölme" diye seslenen kızı, bir yandan da cep telefonuyla yakınlarını arayıp durumu bildirdi.
 
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İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Taş, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Taş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
 
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Zonguldak İbrahim Taş ölüm
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