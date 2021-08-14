Kahramanmaraş uçak kazası! Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı neden düştü, pilotlar öldü mü? (Yangın söndürme uçağı düştü)

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağı düştü. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı neden düştü, pilotlar öldü mü?

Kahramanmaraş'ın Bertiz bölgesinde yangın söndürme uçağı uçağı düştü. Olayla ilgili detaylar merak Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı neden düştü, pilotlar öldü mü? sorularına yanıt aranıyor. İşte Kahramanmaraş uçak kazası detayları…

Kahramanmaraş yangın söndürme uçağı neden düştü?

Bertiz bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmalarına havadan da destek verildi. Çalışmalara katılan bir söndürme uçağı, suyu almış, müdahale etmeye giderken uçak dağa çarptı ve bu nedenle düştü.

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Pilotlar öldü mü?

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 5'i Rus 3'ü Türk toplam 8 personelin hayatını kaybettiği bildirildi.