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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

18 Temmuz 2020 Cumartesi - 1:06 | Son Güncelleme : 18 07 2020 - 1:06

Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi...


AFAD saat 00:32'de Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 15.82 kilometre olarak açıklandı.
 
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
 

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Kahramanmaraş deprem AFAD
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