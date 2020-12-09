Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alımı başvurusu başladı!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alımı başvuruları başladı. Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana göre, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne 44 hemşire, 17 sağlık teknikeri, 2 fizyoterapist ve 2 ebe alınacak. Peki, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 2020 Sağlık personeli alımı başvuru şartları!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alımı ilanı yayınlandı. Resmi Gazete 'te yayımlanan ilana göre 44 hemşire, 17 sağlık teknikeri, 2 fizyoterapist ve 2 ebe olmak üzere 65 personel alınacak. Lisans Mezunları için KPSS P3, Ön Lisans mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim Mezunları için KPSSP94 KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

3- Bu Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

4- 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

5- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

6- Erkek adaylar için askerlik şartı aranmamaktadır.

7- Lisans mezunları için KPSSP3,Ön Lisans mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 (B) grubu süresi geçmemiş sınav sonuç belgesine sahip olmak.

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

10- Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

11- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü amirdir. İlgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa ettiğini ya da sözleşme yenilemediğini belgelendirenler 1 (bir) yıllık bekleme süresi şartına tabi tutulmadan ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)

12- İlanın adaylarda aranılan nitelikler kısmında belirtilen şartların belgelendirilmesi zorunludur.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ekinde;

1- Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi sureti veya kare kodlu e-Devlet çıktısı)

2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

3- KPSS Sonuç Belgesi

4- Deneyim Belgesi (istenilen alanda çalıştığını gösterir belge ve SGK hizmet dökümü)

5- İstenilen alandaki eğitim belgesi

6- İstenilen alandaki sertifika

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Süresinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

KPSS (B) grubu puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.ksu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadronun 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla KPSS puan üstünlüğü dikkate alınarak yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi www.ksu.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir. Başvuru yapılırken tereddütte düşülmesi halinde mesai saatleri için Personel Daire Başkanlığına ait (0344) 300 1205 (0344) 300 1203 numaradan bilgi alınabilir.