Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 117 personel alacak! KSÜ personel alımı 2020 şartları ve son başvuru tarihi!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sağlık personeli alımı yapacak. KPSS puanı ile yapılacak alımlarda başvuru detayları da belirtildi. KSÜ 117 personel alımı şartları nelerdir? Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alımı için ilan yayımladı. Yayımlanan ilana göre 117 işçi alınacak. KSÜ personel alımı, Üniversitenin Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine yapılacak olup adaylardan 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Peki, KSÜ personel alımı 2020 şartları nelerdir? Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 117 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 117 personel alımı kadrosu

1 Psikolog,

1 Eczacı,

1 Biyolog,

51 Hemşire,

1 Ebe,

53 sağlık Teknikeri,

3 Laborant,

6 Diğer Sağlık Personeli,

KSÜ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

06 Temmuz'da başlayan başvurular en geç 20 Temmuz 2020 tarihine kadar yapılaacak.

Başvurular basvuru.ksu.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

ONLİNE SİSTEME İÇİN GEREKEN BELGELER

1-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi, (aslı gibidir onaylı sureti veya karekodlu E-Devlet çıktısı) (Eczacı kadrosuna başvurular için diploma notunun bulunması zorunludur.)

2-Nüfus Cüzdanı fotokopisi

3-Deneyim Belgesi (Deneyim istenilen kadrolar için istenilen alanda çalıştığını gösterir belge)

4-SGK Hizmet Dökümü (Deneyim istenilen kadrolar için)

5-Sertifika (istenmişse)

6-KPSS Sonuç Belgesi

7-Eğitim Belgesi