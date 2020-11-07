Kahramanmaraş Göksun yolu son durum: Yol ne zaman açılacak? Kahramanmaraş Kayseri arası kaç km kısalacak?

Kahramanmaraş'ı Kayseri'ye bağlayan güzergahta inşa edilen 64,1 kilometrelik Kahramanmaraş-Göksun yolu bugün hizmete giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı yolda, daha önce 80 dakika süren yolculuk 39 dakikaya düşecek. Kahramanmaraş Göksun yolu ne zaman açılacak? Kahramanmaraş Kayseri arası kaç km olacak? Kahramanmaraş Göksun yolu son durum...

Güneydoğu Anadolu-GAP Bölgesi'ni İç Anadolu'ya ve Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan güzergahta yer alan Kahramanmaraş-Göksun yolundaki çalışmalar tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bölgeye kazandırılan yol, bugün düzenlenecek törenle hizmete girecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı yol, zamandan tasarruf sağlayacak ve konforlu bir yolculuk imkanı sunacak. Kahramanmaraş Göksun yolu son durum...

KAHRAMANMARAŞ KAYSERİ ARASI KAÇ KM?

Kahramanmaraş Kayseri arası D300 üzerinden 259,8 km.

KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN YOLU KAÇ KM OLACAK?

Yol, 80 kilometre olan Kahramanmaraş ile Göksun arasını 16 kilometre kısaltarak 64 kilometreye düşürecek. Gidiş-gelişi 128 kilometre uzunluğunda yolun 4'te 1'i toplam uzunluğu 32.5 kilometre olan 11 çift tüplü tünelden oluşuyor.

YILDA 159 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAK

Kahramanmaraş ile Kayseri'yi de birbirine bağlayan, günlük ortalama 8 bin aracın geçtiği yolda 570 metre uzunluğunda 2 viyadük, 145 metre uzunluğunda 3 köprü ve 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak da bulunuyor.

Yolun tamamlanmasıyla, Kahramanmaraş ile Göksun arasındaki seyahat süresi 39 dakika kısaltıyor ve bu kısaltma nedeniyle yılda 159.4 milyon lira tasarruf sağlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 30 Ekim'de yerinde incelediği yolun açılışı ise bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirilecek.

Partisinin 12 Şubat Stadyumu'nda yapılacak olan kongresine katılacak olan Erdoğan, daha sonra Kahramanmaraş-Göksun karayolunun tüneller bölgesine hareket edecek ve 4.6 milyar liraya mal olan yoldaki ilk araç sürüşünü yapacak.