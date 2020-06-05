Kahramanmaraş Göksun TOKİ sonuçları – Göksun TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi

Kahramanmaraş Göksun 350/100000 Toplu Konut Projesi, merak ediliyor. TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları 2020 çekilişleri takından takip ediliyor. 2+1 245, 3+1 105 konutun hak sahibinin belirleneceği Göksun TOKİ kura çekimi bugün saat 14.00’de başlayacak. Kahramanmaraş Göksun TOKİ çekiliş sonuçları TOKİ’nin resmi sosyal hesapları üzerinden canlı izlenecek? Peki, Kahramanmaraş Göksun TOKİ kura sonuçları 2020 nasıl sorgulanır? Göksun TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi nereden öğrenilir? İşte Göksun TOKİ kura sonuçları hakkında merak edilenler…

Kahramanmaraş Göksun TOKİ sonuçları 350 kişinin konuta kavuşmasına neden olacağından merakla yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş Göksun TOKİ kura sonuçları 100 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurusu kabul edilen Göksunlular tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Kahramanmaraş Göksun TOKİ 2020 kura sonuçları ne zaman belli olur? Sorusuna cevap aranıyor. Bugün saat 14.00’de Göksun TOKİ çekilişi yapılacak. TOKİ kura sonuçları Göksun isim listesi 2020 nereden ilan edilecek? TOKİ Kahramanmaraş Göksun kura çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar…

TOKİ KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN KURA SONUÇLARI 2020 ÇEKİLİŞİ

Göksun TOKİ kura sonuçları belirleme çekilişi, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 14.00’de yapılacak Kahramanmaraş Göksun TOKİ çekilişi sonuçları çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

GÖKSUN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ 2020 CANLI İZLE

KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN TOKİ KURA SONUÇLARI 2020

TOKİ Kahramanmaraş Göksun sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

GÖKSUN TOKİ PARA İADESİ NASIL YAPILACAK?

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.