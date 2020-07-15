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Kahramankazan nerede? Kazan, 15 Temmuz'da kahraman ünvanını nasıl aldı? Kazan'da ne oldu?

Kahramankazan nerede? Kazan, 15 Temmuz'da kahraman ünvanını nasıl aldı? Kazan'da ne oldu?