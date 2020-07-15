Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin,15 Temmuz 2016 gecesinde kalkıştığı darbe girişiminin en önemli noktalarından birisi de Kazan ilçesi oldu. 15 Temmuz akşamı yaşananlar hafızalardan silinmiyor. Peki, Kahramankazan nerede? Kazan, 15 Temmuz'da kahraman ünvanını nasıl aldı? Kazan'da ne oldu? İşte Kahramankazan hakkında merak edilenler...
15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi 4. yılında direnişin simgesi olan şehitler anılıyor, gaziler ve önemli noktalarda geride kalan 4 yılda neler yaşandığı paylaşılıyor.
KAHRAMANKAZAN NEREDE?
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin, 15 Temmuz 2016 gecesinde kalkıştığı darbe girişiminin Ankara’daki en önemli noktalarından birisi de Kazan ilçesi oldu. O gece darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü’nün bulunduğu Kazan ilçesi en büyük direnişlerinden birine sahne oldu.
KAZAN, 15 TEMMUZ'DA KAHRAMAN ÜNVANINI NASIL ALDI?
15 Temmuz gecesinde kalkıştığı darbe girişiminin Ankara’daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan (Akıncı Üssü) kalkan FETÖ’cü pilotların kullandığı F-16 savaş uçakları TBMM, Cumhurbaşkanlığı ve Gölbaşı’ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı’nı hedef aldı, onlarca kişi şehit oldu.
FETÖ’cü askerlerce Genelkurmay Karargâhı’nda derdest edilen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kazan’daki Akıncı Üssü’ne getirildi. FETÖ’cü askerlerin darbe girişiminin yönetim üssü olarak belirlediği Akıncı, 15 Temmuz’da en hareketli saatlerin yaşandığı yerlerden biriydi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesi, “Vatandaşları darbeye karşı koymaya” çağırmasıyla birlikte Kazanlılar da Akıncı Üssü’ne giderek darbeci askerlere engel olmaya çalıştılar.
FETÖ’cü askerlerin Akıncı Üssü’nün nizamiyesinde otomatik tüfeklerle vatandaşlara açtığı ateş sonucunda 9 kişi şehit düşerken, 92 kişi de yaralandı. Tarlalardaki ekinleri ve iş makinelerinin lastiklerini Akıncı Üssü’ndeki pist önünde yakarak uçaklara engel olmaya çalışan binlerce vatandaşın darbe girişimine karşı koyduğu Kazan ilçesinin ismi 15 Temmuz’un ardından TBMM tarafından ‘Kahramankazan’ olarak değiştirildi.