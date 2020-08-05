Kahraman kebapçı, iki çocuğu boğulmaktan kurtardı

Serinlemek için merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki sulama kanalına giren Sadık Apsalcı (15) ile arkadaşı Süleyman Yağız Erdoğan (15) bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Kanal kenarında kebapçılık yapan 56 yaşındaki Murat Alpay olayı görür görmez çocukları kurtarmak için tereddüt etmeden sulama kanalına atladı. Alpay, önce Sadık A’yı kurtardı. Daha sonra ise Süleyman Yağız E.’ye ulaşmayı başaran kebapçı, kanal kenarında tutacak bir yer olmadığı için çocukla birlikte kendi de sürüklenmeye başladı. Bu nedenle çocuğun su yutup boğulmaması için ters yatıp çocuğu da gögsüne yatırıp suda sürüklenirken tutunacak bir yer aramaya başladı. Alpay’da tam yorulup batmak üzereyken çevredeki vatandaşların da yardımıyla karaya çıkmayı başardı.

Süleyman Yağız E, olay yerine sevk edilen ambulansla alındı. Ambulans içinde ilk müdahale yapılan çocuk ‘’Ben anneme babam ne diyeceğim ben ne yaptım’’ diyerek ağladı. Çocuk Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Durumu iyi olan Sadık A. bir süre sonra arkadaşını görmek için ambulansın yanına geldi. Çok korktuğu için titreyen Sadık A. serinlemek için sulama kanalına girdiklerini belirterek, "Onu kurtarmaya çalıştım ama başaramadım. Bir abi atladı, ilk beni daha sonra onu kurtardı. Çok yüzdük ve yorulduk o yüzden çıkamadık. Bir daha asla kanala yüzmeye girmeyeceğim’’ dedi.