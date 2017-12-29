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Kahire'de kiliseye silahlı saldırı!
29 Aralık 2017 Cuma - 13:06
| Son Güncelleme : 29 12 2017 - 13:06
Mısır'ın başkenti Kahire'de bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi.
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Polis kaynakları saldırganın öldürüldüğünü duyurdu. Saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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