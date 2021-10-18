Kağıttan geminin acı hikayesi!

Ceylin, Engin ile birlikte Yekta'nın evine gelir. Bu sırada Yekta, boş bir arazide salon takımını yakmaktadır. Laçin, yeni koltuk takımını kurduğu sırada Ceylin'i karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşar. Ceylin'in normal karşıladığı bu olay, sonra yaşananlarla birleşince şok bir durumu ortaya çıkartır. Ceylin, Engin ile mutfakta konuştuğu sırada gözü dolaptaki kağıttan gemiye takılır. Bu İnci'nin sürekli olarak yaptığı geminin aynısıdır. Ceylin acı durumu kavramaya başlayınca dehşetin de büyüklüğünü anlar.

Ceylin, Yekta'nın evinde yaşadığı şoktan sonra Ilgaz'ın zorlamasıyla ona gider. Ilgaz'ın salonundaki koltukta uyumaya başlar. Ilgaz, onu sevgi dolu gözlerle izler. Sabah olduğunda ise, Ceylin'i bir sürpriz beklemekteydi.

Pars, hoca ve eşiyle konuştuğu sırada Ilgaz'ın fotoğrafını göstererek ağızlarını arar. Ceylin'in de, Ilgaz ile birlikte olduğunu söylemeleri Pars'ı çok etkilemez. Onun amacı Ilgaz'ı köşeye sıkıştırmaktır. Neva ile konuşması da bu düşüncesini doğrular niteliktedir. Özellikle Ilgaz'la hastanede ve yardımcısı ile odasında konuşması iç dünyasındaki hesaplaşmayı ortaya koyar. Neva'nın fakülte ile ilgili söyledikleri de Pars'ın canını sıkmaya yeterli olur.