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Kağıthane'de sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı!

DHA |  02 Ocak 2021 Cumartesi - 19:46 | Son Güncelleme : 02 01 2021 - 19:46

Kağıthane'de bir kişi ayağından silahla vuruldu. Yaralı kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay, Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Aydoğan Sokak üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut Yüksel ile aralarında husumet bulunduğu öne sürülen bir grup arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine gruptakilerden biri tabancasını çıkararak Mesut Yüksel'i sol ayağından vurdu. Grup üyeleri ise beyaz bir arabaya binerek olay yerinden kaçtı. Yaralı Yüksel'e ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Ayağına turnike yapılan Yüksel olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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