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Kağıthane'de iş yeri yangını vatandaşları sokağa döktü

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)  |  17 Ekim 2021 Pazar - 12:25 | Son Güncelleme : 17 10 2021 - 12:25

Kağıthane'de bir iş yerinde çıkan yangın, apartman sakinlerini sokağa döktü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.


Yangın, Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Basamak Sokak'ta bulunan iş yerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Motosiklet tamirhanesi olarak kullanılan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların üst katlara dolması nedeniyle apartman sakinleri kendilerini dışarı attı. İtfaiyeye haber veren apartman sakinleri bir yandan da yangın söndürme tüpleri ile yangını söndürmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
 
 
VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ
 
Yangın nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü. Kimi cep telefonu ile kayıt yaparken kimi de itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi. 
 
 
 

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