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Kağıthane'de iş merkezinde yangın

DHA |  01 Mart 2018 Perşembe - 17:10 | Son Güncelleme : 01 03 2018 - 18:12

Kağıthane'de 6 katlı bir iş merkezinin girişinde yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle binadakiler mahsur kaldı. Pencerelere çıkanların kurtarılması için itfaiye bekleniyor.


Kağıthane'de 6 katlı bir iş merkezinin girişinde yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle binadakiler mahsur kaldı. 

Yangın Kağıthane'de 6 katlı iş merkezinde saat 16.30 sıralarında çıktı. Girişteki elektrik panosunda  çıktığı belirtilen yangın nedeniyle binayı yoğun duman kapladı. Üst katlardaki atölyelerde çalışanlar içeride mahsur kaldı. Pencere ve çatıya çıkanlar itfaiyeyi bekledi. İtfaiye beklenirken çevredekiler merdiven uzatarak mahsur kalanlara yardım etti. Yoğun dumandan etkilenenler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.  Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

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