Kağıthane’de önceki gün İETT şoförü Eyüp Durgun ve oğlu, yol verme nedeniyle çıkan tartışma sonrası darbedilmişti. Otobüs şoförünü darbeden S.A., R.V., Y.K. ve H.B., gözaltına alındı. "Kasten Yaralama" ve "Mala Zara Verme" suçlarından gözaltına alınan S.A., R.V., Y.K., ve H.B’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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- Kağıthane’de İETT şoförünü darp etmişlerdi! Hepsi yakalandı
Kağıthane’de İETT şoförünü darp etmişlerdi! Hepsi yakalandı
DHA | 23 Ocak 2021 Cumartesi - 19:12 | Son Güncelleme : 23 01 2021 - 19:12