24 Ocak 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.542 -0.59 EURO 9,0430 0.75
USD 7,4120 0.60 ALTIN 442,130 -0.23
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kağıthane'de faciadan dönüldü! Dik yokuşu çıkamayınca...

DHA |  24 Ocak 2021 Pazar - 17:49 | Son Güncelleme : 24 01 2021 - 17:53

Saat 15.30 sıralarında Kağıthane'de bir kaza yaşandı. Yukarı çıkamayan kamyonet geri kaydı. Park halindeki otomobile çarpan kamyonet devrildi.


Kaza, Seyrantepe Mahallesi Cefakar Sokaktan saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Kamyonet sürücüsü dik yokuşu çıkamayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet geri geri kaymaya başladı.
Önce park halindeki otomobile çarpan tüp kamyoneti yan yatıp devrildi. Gürültüyü duyan sokak sakinleri sürücünün kamyonette mahsur kaldığı gördü ve hemen yardıma koştu. Bulunduğu yerden çıkartılan sürücü kaldırıma oturtuldu ve sakinleştirilmeye çalışıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı güvenlik şeridi çekerek yaya ve araç trafiğine kapattı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

ETİKETLER

Kağıthane kamyonet devrildi kamyonetin freni tutmadı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.