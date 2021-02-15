Kağıthane'de ağaç otomobilin üzerine devrildi

İstanbul Kağıthane'de gece boyunca devam eden kar yağışı ve sert rüzgar nedeniyle ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Olay gece saat 04.00 sıralarında Kâğıthane Ortabayır Mahallesi Oto Caddesi üzerinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve rüzgardan dolayı yol kenarında bulunan ağaç park halinde ki aracın üzerine devrildi.