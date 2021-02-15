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Kağıthane'de ağaç otomobilin üzerine devrildi

DHA |  15 Şubat 2021 Pazartesi - 9:05 | Son Güncelleme : 15 02 2021 - 9:05

İstanbul Kağıthane'de gece boyunca devam eden kar yağışı ve sert rüzgar nedeniyle ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.


Olay gece saat 04.00 sıralarında Kâğıthane Ortabayır Mahallesi Oto Caddesi üzerinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve rüzgardan dolayı yol kenarında bulunan ağaç park halinde ki aracın üzerine devrildi.
 
Olayı görenlerin haber vermesi ile polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Polislerin çevre güvenliğini almasının ardından itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla ağaç devrildiği yerden kesilerek kaldırıldı. Çalışmaların ardından kapanan yol trafiğe açıldı. Ağacın devrildiği otomobilde ise hasar oluştu.
 
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Kağıthane İstanbul kar yağışı
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