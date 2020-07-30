Kağıthane D-100 kenarında ağaca asılı erkek cesedi bulundu

Kağıthane D-100 kenarında, bir kişi ağaca iple asılmış şekilde ölü olarak bulundu. Üzerinde sadece çakmak çıkan cesette darp izlerine rastlandı.

Çağlayan Okmeydanı -Hastane metrobüs durağı yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir trafik polisi, D-100 kenarındaki yeşillik alanda ağaca iple asılı bir erkek cesedi görerek ilgili birimlere haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin üzerinde kimliğini belirleyecek herhangi bir evrak bulunamazken, cebinden sadece çakmak çıktı. Polisin çevrede yaptığı aramada da bir battaniye bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin ceset üzerinde yaptıkları incelemede darp izlerine rastlandığı öğrenildi. Sabah işlerine gitmek için metrobüs durağına yürürken, ağaca asılı bir ceset gören vatandaşlar meraklı gözlerle polisin çalışmalarını izledi.

Yapılan incelemelerin ardından, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.