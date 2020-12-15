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Kağıt para tarihe karışıyor! Adım atıldı

15 Aralık 2020 Salı - 15:32 | Son Güncelleme : 15 12 2020 - 15:32

İsveç hükümeti, ulusal para birimi kronu, dijital para birimiyle değiştirmek için düğmeye bastı. İsveç Finansal Piyasalar Bakanı Per Bolund, projenin 2022'de hayata geçmesinin planlandığını açıkladı.


İsveç dijital para birimini kullanıma sokmak için resmen ilk adımı attı.  Independent'ta yer alan habere göre, İsveç hükümeti, ulusal para birimi kronu, dijital para birimiyle değiştirecek. 
  
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İsveç Finansal Piyasalar Bakanı Per Bolund, projenin 2022'de hayata geçmesinin planlandığını açıkladı.  Bu proje İsveç'İn dijital para konusunda yürüttüğü tek proje değil. İsveç Merkez Bankası, dijital para birimlerini destekleyen bir pilot proje üzerinde çalışıyor.  
  
İsveç, dünyanın en az nakit kullanan ülkeleri arasında yer alıyor.  Ülkedeki kağıt para kullanımı son yıllarda istikrarlı biçimde azalıyor.  Ülkedeki her 10 ödemeden sadece 1'i nakit olarak yapılıyor. (Hürriyet)
 

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